HABER
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2025 12:14
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2025 12:21
2 dk Okuma

AYM, CHP'nin HSK üye seçimlerine itirazını reddetti; 4 üye karşı çıktı

Karara karşı çıkan 4 üye Anayasa Mahkemesi'nin kendi içtihatlarını yok saydığını ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

AYM, CHP'nin HSK üye seçimlerine itirazını reddetti; 4 üye karşı çıktı
Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin HSK üyeliklerine ilişkin TBMM kararının iptal talebini oy çokluğuyla reddetti. Karara Hasan Tahsin Gökcan, Basri Bağcı, Selahhadin Menteş ve Kenan Yaşar karşı çıktı.

CHP, HSK seçimlerini AYM'ye taşıdı
CHP, HSK seçimlerini AYM'ye taşıdı
21 Mayıs 2025

Karar, Başkan Kadir Özkaya'nın başkanlığında alınırken; dört üye karşı çıktı, dört üye farklı gerekçelerle katıldı.

Başvuru süreci

Başvuruyu CHP milletvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın, Mahir Polat ve beraberindeki 33 milletvekili yaptı.

Başvuruda HSK üyelik seçiminde Anayasa'nın 159. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürüldü. Başvuruda, "TBMM'nin Anayasa'ya aykırı biçimde yaptığı bir işlemin, Meclis kararı niteliğinde olsa dahi, fiilen İçtüzük kuralı yaratması" nedeniyle AYM'nin bu işlemi denetleme yetkisi bulunduğu savunuldu.

"Görevsizlik" nedeniyle ret

AYM çoğunluğu, TBMM'nin HSK üyelerini seçmesinin, Meclisin "çalışma usul ve esaslarına" dair bir işlem olmadığına karar verdi. İptal ve yürütmenin durdurulması talepleri "görevsizlik" nedeniyle reddedildi.

4 üye karşı çıktı

Karara Hasan Tahsin Gökcan, Basri Bağcı, Selahhadin Menteş ve Kenan Yaşar karşı çıktı.

Gökcan'ın karşı oyunda şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa'nın açık hükümlerine rağmen kuralın ihlal edildiği iddiası bulunan bir durumda, bu eylemin Meclisin çalışma usulüne dair yeni bir hukuki durum yarattığı açıktır. Bu nedenle esastan inceleme yapılması gerekir."

Bağcı da, "Eylemli içtüzük değişikliği teorisinin, kuralın yalnızca adının değil, fiili etkisinin esas alınmasını gerektirdiğini" belirtti, AYM'nin yetkisinin bulunduğunu savundu.

'Yetki' tartışması

Menteş'in karşı oyunda, 2023 tarihli AYM kararına atıfla şu görüş yer aldı:

"TBMM'nin çalışma usullerini fiilen etkileyen işlemler, adı 'içtüzük' olmasa da denetime tabidir. HSK seçiminde izlenen usul, Anayasa'da öngörülen kuralları değiştirmiştir; bu nedenle esas yönünden incelenmeliydi."

Kenan Yaşar ise AYM’nin pek çok kararında "görevsizlik yönündeki argüman, bu yerleşik içtihadı göz ardı ederek yürütme-yasama karşısında yargısal denetimi daraltır" ifadelerini kullandı.

Yaşar, gerekçesinde şunları dedi:

"Bu argüman, bu yerleşik içtihadı göz ardı ederek yürütme-yasama karşısında yargısal denetimi daraltır; böylece yasama organına, 'yazılı değişikliğe gitmeden fiilen kural yaratma' serbestisi tanır ki bu, hukuk devleti ilkesini zedeler. TBMM'nin HSK seçimindeki yöntemi yalnızca içtüzük değişikliği değil, yargı organının bileşimini etkileyecek derecede asli bir yetki kullanımıdır. HSK seçiminde benimsenen yöntem, TBMM'nin çalışma usulüyle özdeşleşmiş fiili bir içtüzük normu oluşturmuş; Anayasa’nın 148. maddesi kapsamına girmiştir. Bu nedenle işlem 'tekil parlamento kararı' kisvesiyle denetimden muaf tutulamaz. Mahkemenin esas inceleme yapması zorunludur."

(AB)

CHP'den HSK'ye 'Akın Gürlek' başvurusu: En ağır yaptırıma hükmedilmesini talep ederiz
7 Kasım 2025
7 Kasım 2025
AYM, CHP'nin 'HSK üye seçimi' başvurusunu reddetti
22 Temmuz 2025
22 Temmuz 2025
CHP, Akın Gürlek'i HSK'ye şikayet etti: Organize bir yargı operasyonu
21 Temmuz 2025
21 Temmuz 2025
HSK'nin görev yeri değişikliği kararnamesi Resmi Gazete'de
28 Haziran 2025
28 Haziran 2025
CHP, HSK seçimlerini AYM'ye taşıdı
21 Mayıs 2025
21 Mayıs 2025
HSK, Ayşe Barım'ı tahliye eden hakimi görevden aldı
2 Mart 2025
2 Mart 2025
4 BİN 9 HAKİM VE SAVCI ETKİLENDİ
HSK atamalarında MHP'nin parmak izleri
13 Haziran 2024
HSK, Zeydan kararını veren mahkemeyle ilgili inceleme başlattı
4 Nisan 2024
4 Nisan 2024
