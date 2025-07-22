AYM, CHP'nin 'HSK üye seçimi' başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin seçiminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu “görevsizlik" nedeniyle reddetti.

TBMM Genel Kurulu’nda, 21 Mayıs'ta 5 HSK üyeliği için seçim yapıldı. Seçim sonucunda Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçilmişti.

CHP, HSK seçimlerini AYM'ye taşıdı

Seçimlerin hem usule hem de esasa aykırı olduğunu belirten CHP, seçimleri Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak, 5 kurul üyesinin seçimine ilişkin TBMM Genel Kurulu işleminin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istedi.

AYM Genel Kurulu, CHP’nin başvurusunun ilk incelemesini yaptı.

İlk inceleme aşamasında AYM, 11'e karşı 4 oyla "görevsizlik" nedeniyle iptal isteminin reddine karar verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, karara tepki göstererek "Anayasa’yı koruması gereken mahkeme, açık ihlale karşı susarak hukuksuzluğa ortak oldu. 4’e karşı 11 oyla “görevsizlik” diyerek esasa bile girmedi. Oysa karma komisyonda 2. tur sonrası kura çekilmesi gerekirken, Anayasa’da olmayan 3. tur icat edilerek HSK üyeleri salt çoğunlukla seçildi. Önümüzdeki yıllarda yargıyı baştan aşağı belirleyecek bu seçim, Anayasa’nın emrettiği nitelikli çoğunluk hiçe sayılarak siyasetin çıkarlarına teslim edildi" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhur İttifakı, Anayasa karşın belirlenen üyeler arasında kura yapmak yerine çoğunluk oyları ile aday belirledi. Adaylar TBMM Genel Kurulu'nda oylandı.Yeterli çoğunluk olmadığı için de HSK daireleri için en çok oy alan iki aday için kura çekildi. Cumhur'un en fazla oy verdiği adaylar da bu sefer kura ile seçildi. İktidar vekillerinin oylarının en fazlasını alan adayların biri hariç kurada HSK üyesi seçildi.

CHP, 21 Mayıs'ta adayların belirlenme sürecini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HSK üye belirleme sürecine tepki gösterdiği konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu mesele tam bir hukuksuzluk örneğidir. Anayasa açıkça diyor ki; ilk turda nitelikli çoğunluk aranır, ikinci turda daha düşük nitelikli çoğunluk aranır, bu da sağlanamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilir. Ancak AKP, olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek, kendi 30 oyu ile (MHP dahil) iki adayı da belirleyip kuraya götürmeye çalışıyor. Bu bir 'cüretkârlık', hatta 'tenezzül', Anayasa’ya karşı bir yan kesicilik teşebbüsüdür" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu mesele tam bir hukuksuzluk örneğidir. Anayasa açıkça diyor ki; ilk turda nitelikli çoğunluk aranır, ikinci turda daha düşük nitelikli çoğunluk aranır, bu da sağlanamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilir. Ancak AKP, olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek, kendi 30 oyu ile (MHP dahil) iki adayı da belirleyip kuraya götürmeye çalışıyor. Bu bir 'cüretkârlık', hatta 'tenezzül', Anayasa’ya karşı bir yankesicilik teşebbüsüdür."