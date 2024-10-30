İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KARARI

AYM: "Cezaevi idaresi dilekçelerde içerik denetimi yapamaz ve disiplin cezası veremez"

Anayasa Mahkemesi, “Barış Pınarı Operasyonu” dolayısıyla yazdıkları dilekçeler nedeniyle disiplin cezasına çarptırılan İzmir'deki 20 hükümlünün ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi ve her birine 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.