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Yayın Tarihi: 30 Ekim 2024 21:10
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2024 07:39
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KARARI

AYM: "Cezaevi idaresi dilekçelerde içerik denetimi yapamaz ve disiplin cezası veremez"

Anayasa Mahkemesi, “Barış Pınarı Operasyonu” dolayısıyla yazdıkları dilekçeler nedeniyle disiplin cezasına çarptırılan İzmir'deki 20 hükümlünün ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi ve her birine 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AYM: "Cezaevi idaresi dilekçelerde içerik denetimi yapamaz ve disiplin cezası veremez"
Fotoğraf: TRT Haber

Anayasa Mahkemesi (AYM),  9 Ekim 2019’da Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik sınır ötesi “Barış Pınarı Operasyonu”nunu eleştiren dilekçekleri dolayısıyla disiplin cezasına çarptırılan İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 20 hükümlünün Anayasanın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Hükümlüler AKP-MHP iktidarının Kürt halkına yönelik politikalarını eleştirerek “Kürt varlığına yönelik soykırım politikalarının ülkeyi ve coğrafyayı felakete sürüklediği”ni dile getirmiş ve  “Barış Pınarı Operasyonu”nun durdurulmasını istemişler, Kürt sorununa çözüm çağrısında bulunulmuşlardı.

Karar gereğince her bir başvurucuya Adalet Bakanlığı 30 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

Disiplin cezası

Cezaevi idaresi 20 hükümlünün 14 Ekim 2019’da operasyonun durdurulması istemiyle Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına yazdıkları dilekçeler üzerine başlattığı disiplin soruşturması sonununda dilekçe sahiplerine “suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetleri gerçekleştirdikleri" gerekçesiyle 11 gün hücre cezası verdi.

Disiplin cezasına itirazlar İnfaz Hakimliği ve Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi.

AYM'ye başvuru

Yerel mahkeme kararının ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hükümlülerin bireysel başvurda bulunduğu AYM, dilekçelerdeki açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

"Cezaevi idaresi içerik denetimi yapamaz"

AYM kararında Ceza İnfaz Kurumunun dilekçelerde içerik denetimi yapma yetkisinin bulunmadığı, kanun gereği bu dilekçelerin ilgili kurumlara iletilmesi gerektiği vurgulandı. AYM, dilekçelerin içeriği nedeniyle disiplin cezası verilmesini hukuka aykırı buldu.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara-İzmir
Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü
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