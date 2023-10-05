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Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 15:43
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 16:44
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AYM, Can Atalay’ın başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti

AYM, Gezi Davasında 18 yıl hapis cezası kesinleşen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın “yasama dokunulmazlığı” gerekçesiyle yaptığı hak ihlali başvurusunu Genel Kurul'a sevk etme kararı aldı. Dosyanın görüşülme tarihi ise belli değil.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/aym-can-atalayin-basvurusunu-genel-kurula-sevk-etti.jpg

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davasında 18 yıl hapis cezası kesinleşen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu görüştü.

Başvuru incelemesini yapan AYM, dosyanın Genel Kurul’a sevk edilmesine karar verdi. AYM’nin önündeki seçenekler başvurunun kabulü, reddi ya da Genel Kurul’a sevki yönünde karar vermesiydi. Genel Kurul'un ne zaman toplanacağı ise şu an bilinmiyor.

AYM, 27. dönemde milletvekilliği düşürülen HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dosyasını da Genel Kurul’a sevk etmiş ardından Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermişti.

Ne olmuştu?

Gezi Davası'nda yargılanan Can Atalay'a, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 25 Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezası verildi.

İstinaf Mahkemesi'nin 28 Aralık 2022'de verilen mahkûmiyet kararını onamasından sonra karar temyiz edildiğinden dava dosyası Yargıtay'a gönderildi.

Can Atalay, 14 Mayıs seçiminde 75 bin 720 oyla TİP Hatay Milletvekili seçildi.

25 Mayıs'ta mazbatası avukatı tarafından alınan Can Atalay için aynı gün UYAP üzerinden ve 26 Mayıs'ta doğrudan Yargıtay'a tahliye başvurusunda bulunuldu.

Ancak önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi 13 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği emsal kararları yok sayarak oy birliğiyle tahliye talebini reddetti. Bu karara karışık yapılan itirazı da Yargıtay 4. Ceza Dairesi bire karşı dört oyla reddetti ve 3. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde buldu.

Karar üzerine Atalay'ın avukatları 21 Temmuz'da adil yargılanma hakkı ile seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini belirterek AYM'ye bşvurdu.

Ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi 28 Eylül'de aynı davada Osman Kavala'nın müebbet, Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'in 18 yıl ağır hapis cezalarını onadı.

  • TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bianet'e yazdığı kent ve hukuk yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

(HA)

AYM Anayasa Mahkemesi can atalay
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