AYM, Can Atalay için 13 Aralık'ta ikinci kez toplanacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatlarının yaptığı ikinci “hak ihlali” başvurusu üzerine yeniden toplanma kararı aldı.

AYM'nin bugün yayınladığı toplantı gündemine göre Atalay için yapılan ikinci hak ihlali başvurusu 13 Aralık'ta görüşülecek.

AYM sitesinde yer alan toplantı notunda, “Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkûmiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir” ifadesi yer aldı.

Avukatlar ikinci kez başvurmuştu

Atalay'ın avukatları Fikret İlkiz, Evren İşler, Deniz Özen ve Akçay Taşçı 1 Aralık'ta AYM’ye yaptıkları başvuruda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM kararına “uymamasının” Anayasa Madde 148 ve 153’ün ihlali olduğu belirtilmişti.

Başvuruda, AYM’nin daha önce verdiği ihlal kararının uygulanmaması ve seçilmiş milletvekilinin serbest bırakılmayarak Meclis'te yemin etmesinin engellenmesi nedeniyle "yasama dokunulmazlığı" (Anayasa 83. Mad.), “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı”(Anayasanın 67. Mad.), “adil yargılanma hakkı” ve “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının” ikinci kez ihlal edildiğinin tespiti ve bu ihlallerin ortadan kaldırılması talep edilmişti.

Can Atalay’ın avukatları ikinci kez AYM’ye başvurdu

İki Yargıtay üyesinden Atalay kararına muhalefet

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Can Atalay'ın AYM dava süreci

(RT)