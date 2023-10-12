AYM, Can Atalay görüşmesini erteledi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın “yasama dokunulmazlığının ihlali” gerekçesiyle yaptığı bireysel başvurusunun görüşmesini erteledi.

Daha önce 12 Ekim’de görüşüleceği bildirilen dosyanın görüşülmesinin ertelenme nedeni Genel Kurul’daki bir üye hakimin dosyaya hazırlanamaması.

Genel Kurul’un Can Atalay için ne zaman toplanacağı açıklanmazken DW Türkçe’den Alican Uludağ konuyla ilgili yaptığı haberde AYM raportörlerinin Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiği yönünde görüş bildirdiğini yazdı.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Hatay milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması talebi Yargıtay tarafından reddedilen Can Atalay, AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.

AYM İkinci Bölümü, 5 Ekim’de Can Atalay’ın bireysel başvurusunu AYM Genel Kuruluna sevk etmişti. AYM Genel Kurulu 15 üyeden oluşuyor.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bianet'e yazdığı kent ve hukuk yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

(HA)