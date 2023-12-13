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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 11:36
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 12:42
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AYM, Can Atalay dosyasını Genel Kurul'a sevk etti

AYM Birinci Bölümü, TİP Hatay Milletvekili, Gezi Parkı Davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki hak ihlali başvurusunu AYM Genel Kurulu'na sevk etti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/aym-can-atalay-dosyasini-genel-kurul-a-sevk-etti.jpg

Anayasa Mahkemesi (AYM),  Gezi Parkı davası hükümlüsü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali başvurusunu kabul etti.

AYM Birinci Bölümü, TİP Hatay Milletvekili, Gezi Parkı Davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki hak ihlali başvurusunu oybirliğiyle AYM Genel Kurulu'na sevk etti.

Genel Kurul'a sevkine ilişkin verilen kararda, "Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması"nı gerekli gören Bölüm, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca, başvurunun karara bağlanmak üzere Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verdi" denildi.

AYM, daha sonra belirlenecek bir günde başvuruyu karara bağlayacak.

Gezi Parkı Davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra Hatay milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay tarafından reddedilen Atalay, AYM'ye ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.

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(RT)

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