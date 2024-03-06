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Yayın Tarihi: 6 Mart 2024 12:29
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2024 13:00
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AYM Başkanvekili Kadir Özkaya yeniden seçildi

Görev süresi 4 Nisan’da dolacak olan AYM Başkanvekili Kadir Özkaya, tek aday olarak girdiği seçimde tüm üyelerin oyunu alarak bir kez daha AYM Başkanvekili oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AYM Başkanvekili Kadir Özkaya yeniden seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Kadir Özkaya, yapılan seçimde yeniden başkan seçildi.

4 Nisan’da görev süresi dolacak olan Özkaya, seçime tek aday olarak girdi.

Özkaya, tüm üyelerin oyunu alarak bir kez daha AYM Başkanvekili oldu ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özkaya, 12 yıllık Anayasa Mahkemesi üyeliğinin sona ereceği 18 Aralık 2026 tarihine kadar Başkanvekilliği görevini sürdürecek.

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Kadir Özkaya hakkında 

18 Aralık 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından AYM üyeliğine seçildi ve 22 Aralık 2014 tarihinde göreve başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda 12 Nisan 2020 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. Seçildiği Başkanvekilliği ve İkinci Bölüm başkanlığı görevini 4 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürütüyor.

"İktidara yakın kanat" içinde yer aldığı ifade edilen Özkaya, son dönemlerde "yargı krizi" tartışmalarına neden olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasında "hak ihlali" kararı veren 9 AYM üyesi arasında yer alıyor.

(RT)

AYM
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