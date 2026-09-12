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YT: Yayın Tarihi: 12.09.2026 15:51 12 Eylül 2026 15:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.09.2026 16:26 12 Eylül 2026 16:26
Okuma Okuma:  2 dakika

AYM Başkanı: Tayfun Kahraman dosyasında iki yönden ihlal var, karar yayımlanma sürecinde

AYM Başkanı Kadir Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunda hem "adil yargılanma hakkının" hem de "bireysel başvuru hakkının" ihlal edildiğine karar verildiğini hatırlatarak, kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AYM Başkanı: Tayfun Kahraman dosyasında iki yönden ihlal var, karar yayımlanma sürecinde
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Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi.

ANKA'nın aktardığına göre Özkaya toplantıda, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusu ile ilgili konuştu. Kahraman'ın hem "adil yargılanma hakkının" hem de "bireysel başvuru hakkının" ihlal edildiğine karar verildiğini hatırlatarak, kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu bildirdi.

Günümüzde anayasa yargısının yalnızca hukuk normlarının Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olmadığını belirten Özkaya, anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde korunması ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

AYM'nin incelemelerinde uluslararası yaklaşımların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında kullanılan ilke ve standartların, diğer ülkelerin anayasa mahkemelerinin kararlarının ve Türkiye'deki yüksek yargı organlarının içtihatlarının titizlikle incelendiğini belirten Özkaya, raportörlerin görüşleri ve Mahkemenin kurumsal birikiminin de değerlendirme sürecine dahil edildiğini ifade etti. Özkaya, bireysel başvurulardaki ihlal iddialarının "adalet odaklı bir yaklaşımla" değerlendirildiğinin altını çizdi.

"AYM, kanuna uygunluk değil, anayasal denetim yapıyor"

Bireysel başvurunun niteliği ve yüksek yargı organlarının yetkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkaya, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay, Danıştay ve diğer yargı kurumları arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade etti.

Özkaya, her bir yargı kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının Anayasa ve kanunlarda düzenlendiğini, yargı kurumlarının görev ve yetkilerini bu çerçeve içerisinde yerine getirip kullandığını ifade etti. AYM'nin bireysel başvurularda bir "kanun yolu mahkemesi gibi hareket etmediğini" vurgulayan Özkaya, AYM’nin kanuna uygunluk değil, anayasal denetim yaptığını belirtti.

Kahraman kararının gerekçesi yayımlanma sürecinde

Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci başvurusuna ilişkin olarak ise AYM'nin hem "adil yargılanma hakkının" hem de "bireysel başvuru" hakkının ihlal edildiğine karar verdiğini hatırlattı.

Kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu belirten Özkaya, AYM'nin görevinin kişinin suçlu olup olmadığını belirlemek değil, yargılamada usule ilişkin güvencelerin sağlanıp sağlanmadığını denetlemek olduğunu söyledi. AYM'nin Kahraman ile ilgili ilk kararının da bu kapsamda olduğuna dikkati çekti.

AYM, Tayfun Kahraman hakkında bir kez daha "ihlal var" dedi
AYM, Tayfun Kahraman hakkında bir kez daha "ihlal var" dedi
2 Nisan 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tayfun kahraman AYM Anayasa Mahkemesi
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