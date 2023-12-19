AYM Başkanı Arslan: Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz

Anayasa Mahkemesi Başkanı Başkan Zühtü Arslan, Türkiye Adalet Akademisi’nin düzenlediği “Akademi Söyleşileri”ne katıldı.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen toplantıda Arslan, “Cumhuriyet’in 100. Yılında Anayasa Yargısı” başlığında sunum yaptı.

Arslan, konuşmasında hukuk ve yargının fonksiyonu ile Anayasa Mahkemesinin Türk yargı düzenindeki işlevi konuları üzerinde durdu.

Yargı ve hukukun temel fonksiyonunun bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu belirten Başkan Arslan, bütün yargı düzenlerinin ortak paydasının hukuk devleti olduğunu vurguladı.

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"Adaleti tesis etmeyen devletler uzun süre var olmaz"

Bütün yargı düzenlerinin ortak paydasının, hukuk devleti olduğu vurgusunu yapan Arslan, adaleti tesis etmeyen devletlerin uzun süre var olamayacağını, "her şeyi yerli yerine koymak" suretiyle adaleti tecelli ettirmenin hakim ve savcıların görevi olduğunu aktardı.

Hâkim ve savcı adaylarına mesleki anlamda tavsiyelerde bulunan Arslan vicdanın esaret, aklın ise vesayet kabul etmeyeceğini vurgulayarak “Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz” dedi.

"Gücün sınırlandırılması ihtiyacının anayasa yargısı kavramını ortaya çıkardığına" değinen Arslan, anayasa yargısının ve Türk Anayasa Mahkemesinin tarihî gelişimi hakkında bilgi verdi. Anayasa Mahkemesinin son on yılda bireysel başvuru ile birlikte hak eksenli paradigmayı benimsediğinin altını çizdi.

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(RT)