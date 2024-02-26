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Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 14:13
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2024 14:15
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AYM Başkanı Arslan: Anayasayı bağlayıcı olarak yorumlama yetkisi AYM'ye ait

Koç Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasanın nihai ve bağlayıcı olarak yorumlanması yetkisi Anayasa Mahkemesine aittir" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
AYM Başkanı Arslan: Anayasayı bağlayıcı olarak yorumlama yetkisi AYM'ye ait

Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ile Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde bugün “Anayasal Yorumun Geleceği: Bireysel Başvuru ve Norm Denetimi için Yeni Perspektifler” konulu konferans düzenlendi.

Görev süresi 24 Nisan’de bitecek olan AYM Başkanı Zühtü Arslan konferansta konuşma yaptı.

Panelde “Anayasal yorum” başlığında konuşan Arslan, yargı krizine değindi ve Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay ile yürütme organlarına mesaj gönderdi.

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Arslan “Elbette, kanun koyucu da idari ve yargısal merciler de görevleri kapsamında anayasal hükümleri yorumlamaktadırlar. Ancak, bu yorumlar sonucunda ihdas edilen normlar ve kamu gücü işlemleri anayasal denetime tabi olduğunda Anayasa’nın nihai ve bağlayıcı olarak yorumlanması yetkisi Anayasa Mahkemesine aittir” dedi.

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AYM Başkanı Arslan, konuşmasında şunları söyledi:

“Elbette, kanun koyucu da idari ve yargısal merciler de görevleri kapsamında anayasal hükümleri yorumlamaktadırlar. Ancak, bu yorumlar sonucunda ihdas edilen normlar ve kamu gücü işlemleri anayasal denetime tabi olduğunda Anayasanın nihai ve bağlayıcı olarak yorumlanması yetkisi Anayasa Mahkemesine aittir.

Aksi takdirde herkesin ve her kurumun kendi yorumunun “geçerli” olduğunu ileri sürdüğü bir durum ortaya çıkacaktır. Hukuk devleti yorum çeşitliliğini kabul eder, ancak yorum anaforuna izin vermez.

Günümüzde anayasa yargısı alanındaki belki de en önemli sınama, otoriterleşme yönündeki küresel ve yerel ters dalgalar karşısında hak eksenli yorumun korunması ve sürdürülmesidir. Sanırım ülkemizde de anayasal yorumun geleceğini bu ters dalgalar karşısında yorumcu topluluklarının hak eksenli yaklaşımı sürdürme iradesi belirleyecektir.”

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(RT)

AYM zühtü arslan
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