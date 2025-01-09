AYM, aynı maddeyi ikinci kez iptal etti: Düzenleme bir öncekiyle aynı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220. maddesinin 6. fıkrasını "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ikinci kez iptal etti.

AYM, Ekim 2023’te Anayasa'nın 38. maddesine aykırı olduğuna hükmederek, “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” düzenlemesini oy birliğiyle iptal etti.

Ancak söz konusu düzenleme 8'inci Yargı Paketi ile yeniden gündeme geldi. 8'inci Yargı Paketi ile TCK 220. maddenin 6. fıkrasında yapılan yeni düzenlemede bu kez “müstakil” bir suç olarak tanımlandı. 2 Mart 2024'te Meclis'ten geçen kanun, 12 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

AYM, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlamasını düzenleyen hükmü iptal etti

"AYM kararlarının bağlayıcılığı ihlal ediliyor"

Yeni düzenlemeye karşı bu kez Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtı.

Mahkeme başvurusunda, “…suçun maddi unsurunu oluşturan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek fiilinin açık, net, anlaşılabilir, nesnel ve somut bir biçimde kanun düzeyinde tanımlanmadığı ve belirsiz olduğu, bu suretle suç ihdas etme yetkisinin yasama organının uhdesinden alınarak yargı makamlarının takdirine bırakıldığı, bu durumun suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırılık oluşturduğu ve kişiler arasında haklı nedene dayanmayan muamele farklılıklarına yol açtığı, kurallarda kamu otoritelerinin keyfî davranışlarını önleyecek bir mekanizmaya da yer verilmediği, kurallar uyarınca verilecek cezaların ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığı, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen benzer nitelikteki bir düzenlemeye ilişkin iptal kararına rağmen kuralların önceki hâliyle ihdas edilmesinin kuvvetler ayrılığı ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ilkelerini ihlal ettiği, bu durumun milletlerarası antlaşmalarla da bağdaşmadığı…” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca CHP de yeniden düzenlenen hükmün iptalini istedi.

AYM'DEN PİLOT "ÖRGÜT" KARARI TBMM yeni yasa yapana kadar AYM "örgüt adına suç işleme" konulu başvurularda ihlal kararı verecek

"Düzenleme bir öncekiyle aynı"

Başvuruları birlikte değerlendiren AYM, TCK'nin, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçuna ilişkin kuralın iptaline, iptal hükmünün ise 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Gerekçede, “yeni düzenlemede, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' fiillerinin bağımsız suçlar olarak düzenlendiği ancak suçun unsurlarının içerik ve kapsam bakımından bir öncekiyle aynı olduğu" belirtildi.

“Örgüt Üyeliği” Mahkûmiyetinde Emsal Karar: Kanunsuz Ceza Olmaz

"Temel ve hak özgürlükler dikkate alınmıyor"

Ayrıca, "Yasama organınca, Anayasa Mahkemesinin anılan iptal kararındaki tespitler ışığında temel hak ve özgürlüklere ilişkin anayasal güvenceler gözetilerek bir düzenleme yapılmadığı, bu nedenle kuralların iptal edilen hükümle aynı sonuçları doğuracağı kuşkusuzdur. Bu kapsamda kurallarda yer alan örgüt adına işlenen suç ibaresinin belirsiz olduğu ve kuralların kanunilik şartını taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

AYM, Meclis’in anayasal ilkelere bağlı kalarak, yüksek mahkemenin iptal kararındaki tespitleri dikkate alarak yeniden düzenlenme yapılabileceğini” belirtti. TBMM'ye 6 ay süre verildi.

AİHM: “Dolaylı Örgüt Üyeliği” Suçlaması Aşırı Geniş Yorumlanıyor

(RT)