AYM, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini görüştü: Karar verilmesine yer yok

AYM, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde olduğunun tespiti için" CHP ve Atalay'ın avukatlarının yaptığı başvuruda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.