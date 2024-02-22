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Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 15:14
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2024 15:44
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AYM, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini görüştü: Karar verilmesine yer yok

AYM, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde olduğunun tespiti için" CHP ve Atalay'ın avukatlarının yaptığı başvuruda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
AYM, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini görüştü: Karar verilmesine yer yok

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde olduğunun tespiti için” yapılan başvuruyu görüştü.

AYM bugünkü Genel Kurul toplantısında, CHP ve Atalay’ın avukatlarının yaptığı başvuruda “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

AA’nın haberine göre; Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kararı oy çokluğuyla aldı.

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30 Ocak'ta vekilliği düşürülmüştü

AYM’nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Atalay hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği karar Meclis Genel Kurul’unda 30 Ocak’ta okundu. 

Kararın okunmasının ardından Atalay’ın milletvekilliği düştü.

Ancak Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından tartışmalar başladı.

Atalay’ın avukatları ve hukukçular; Genel Kurul’da okunan yazının, kesin hüküm içermediğini; Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 3 Ocak’ta verdiği “AYM’nin ihlal kararına uymama” kararı olduğunu ifade ettiler.

Yanlış karar okunduğunu, ayrıca Atalay hakkında kesinleşmiş hüküm olmadığını belirten Atalay'ın avukatları ve TİP, CHP, DEM Parti; AYM'ye başvuru yaptılar. 

Başvuruda,  Anayasa’nın 85. maddesi dikkate alınarak “vekilliğin düşürülme kararının yok hükmünde olduğunun tespitine ve iptaline” karar verilmesini talep ettiler. 

Yargıtay kararı Meclis'te okundu: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Yargıtay kararı Meclis'te okundu: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
30 Ocak 2024

(RT)

can atalay AYM
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