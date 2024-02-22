AYM, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini görüştü: Karar verilmesine yer yok
Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde olduğunun tespiti için” yapılan başvuruyu görüştü.
AYM bugünkü Genel Kurul toplantısında, CHP ve Atalay’ın avukatlarının yaptığı başvuruda “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.
AA’nın haberine göre; Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kararı oy çokluğuyla aldı.
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30 Ocak'ta vekilliği düşürülmüştü
AYM’nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Atalay hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği karar Meclis Genel Kurul’unda 30 Ocak’ta okundu.
Kararın okunmasının ardından Atalay’ın milletvekilliği düştü.
Ancak Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından tartışmalar başladı.
Atalay’ın avukatları ve hukukçular; Genel Kurul’da okunan yazının, kesin hüküm içermediğini; Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 3 Ocak’ta verdiği “AYM’nin ihlal kararına uymama” kararı olduğunu ifade ettiler.
Yanlış karar okunduğunu, ayrıca Atalay hakkında kesinleşmiş hüküm olmadığını belirten Atalay'ın avukatları ve TİP, CHP, DEM Parti; AYM'ye başvuru yaptılar.
Başvuruda, Anayasa’nın 85. maddesi dikkate alınarak “vekilliğin düşürülme kararının yok hükmünde olduğunun tespitine ve iptaline” karar verilmesini talep ettiler.
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(RT)