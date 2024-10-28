ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 09:45
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2024 10:07
1 dk Okuma

AYM, ameliyat sonrası felç kalan hastaya 55 bin TL tazminatı az buldu

AYM, Diyarbakır'da cerrahi müdahale sonrası felç kalan Ğanime Yayman dosyasında hak ihlali kararı verdi. Mağduriyetin tıbbi ihmal sonucu yaşandığını ve maddi tazminatın göz ardı edilemeyeceğini belirten AYM, yeniden yargılama kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AYM, ameliyat sonrası felç kalan hastaya 55 bin TL tazminatı az buldu
*Fotoğraf: Sağlık Bakanlığı

Anayasa Mahkemesi (AYM), dokuz yıl önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde  gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonrası felç kalan Ğanime Yayman'ın başvurusunda ihlal karar verdi.

Yayman, 2015 yılında yapılan operasyon sonrası yaşadığı kalıcı sakatlık nedeniyle hastaneye dava açtı. Sağlık görevlilerinin hatalı tıbbi müdahalede bulunduğu iddiasını reddeden hastane, ameliyat sonrası komplikasyon oluştuğunu belirterek sorumluluk kabul etmedi.

Mahkeme sürecinde Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda sağlık personelinin tıbbi kusurunun bulunmadığı belirtildi; ancak cerrahi müdahale öncesinde verilen “aydınlatılmış onam” belgesinin usule uygun olmaması nedeniyle manevi tazminata hükmedildi.

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi, Yayman ailesine toplam 55 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi, ancak maddi tazminat talebini reddetti. Bunun üzerine Yayman’ın avukatları dosyayı AYM’ye taşıdı.

Yüksek mahkeme kararında, Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi'nin tıbbi ihmal sonucu yaşanan mağduriyetin maddi yönünü değerlendirmeden reddetmesini eleştirdi. 55 bin TL manevi tazminat miktarının da yetersiz olduğunu hükmetti. Mahkeme, bu süreçte devletin sağlık alanında pozitif yükümlülüğünü yeterince yerine getirmediğini ifade etti.

AYM, ihlalin sonuçlarının giderilmesi amacıyla Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
AYM Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git