AYM, ameliyat sonrası felç kalan hastaya 55 bin TL tazminatı az buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), dokuz yıl önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonrası felç kalan Ğanime Yayman'ın başvurusunda ihlal karar verdi.

Yayman, 2015 yılında yapılan operasyon sonrası yaşadığı kalıcı sakatlık nedeniyle hastaneye dava açtı. Sağlık görevlilerinin hatalı tıbbi müdahalede bulunduğu iddiasını reddeden hastane, ameliyat sonrası komplikasyon oluştuğunu belirterek sorumluluk kabul etmedi.

Mahkeme sürecinde Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda sağlık personelinin tıbbi kusurunun bulunmadığı belirtildi; ancak cerrahi müdahale öncesinde verilen “aydınlatılmış onam” belgesinin usule uygun olmaması nedeniyle manevi tazminata hükmedildi.

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi, Yayman ailesine toplam 55 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi, ancak maddi tazminat talebini reddetti. Bunun üzerine Yayman’ın avukatları dosyayı AYM’ye taşıdı.

Yüksek mahkeme kararında, Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi'nin tıbbi ihmal sonucu yaşanan mağduriyetin maddi yönünü değerlendirmeden reddetmesini eleştirdi. 55 bin TL manevi tazminat miktarının da yetersiz olduğunu hükmetti. Mahkeme, bu süreçte devletin sağlık alanında pozitif yükümlülüğünü yeterince yerine getirmediğini ifade etti.

AYM, ihlalin sonuçlarının giderilmesi amacıyla Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

(RT)