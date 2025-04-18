AYM, Afrin operasyonu protestosuna verilen cezayı ihlal saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye'nin 20 Ocak 2018'de Afrin’ne düzenlediği askeri saldırıyı protesto eden öğretmen G. Ç. I.'ye "disiplin cezası verilmesinin, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının ihlali" olduğuna karar verdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) bileşeni olduğu Emek ve Demokrasi Platformu, 22 Ocak 2018'de "Afrin savaşına hayır" adıyla açıklama yaptı.

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Eğitim Sen üyesi öğretmen G. Ç. I. de İnsan Hakları Derneği (İHD) Hatay Şubesi'nde yapılan açıklamaya katıldı.

Açıklamada, "....Türkiye'nin bu savaşın içine çekilmesi tamamen Tayyip Erdoğan'ın kişisel iktidarını koruması üzerinden bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Afrin'i işgal naraları atmaya her gün devam ediyorlar. Eğer savaş, çatışmalar sönükleşirse AKP'nin yolsuzlukları, toplumda yarattıklarını,...tartışıyor olacaktık. Türkiye'nin yeniden savaşı körüklemesi kabul edilemez. Hatay'daki halklar ve demokratik kitle örgütleri her daim sokakta 'Savaşa hayır' dedik. Böyle bir saldırının yapılmasına asla sessiz kalmayacağız. AKP Hükümetinin, bölgedeki çatışmaların derinleşmesi ve yaygınlaşmasına yarayacak hamlelerine 'Hayır' diyoruz'” şeklinde ifadeler yer aldı.

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Parti hedef alındı denildi, soruşturma açıldı

MA’dan Diren Yurtsever’in haberine göre; okul idaresi açıklamada kullanılan ifadelerin "siyasi içerikli olduğunu, belli bir partiyi ve bu partinin liderini hedef aldığı" gerekçesiyle G. Ç. I. hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Yürütülen idari soruşturmada, "açıklamanın cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu uygulamalarına yönelik olduğu, harekatı iki devletin savaşı gibi göstermeye çalıştığı, Türk ordusu ile yürütme organını uluslararası hukuk açısından olumsuz etkileyebileceği" değerlendirmesi yapıldı.

Soruşturma sonucunda, öğretmen G. Ç. I.'ya "Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunduğu" iddiasıyla kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi. Disiplin cezasına karşı yapılan itiraz ise idare mahkemesince reddedildi.

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"Soyut değerlendirme"

Ret kararının ardından G. Ç. I., AYM'ye "düşünce ve ifade özgürlüğünün" ihlal edildiğini belirterek bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen AYM, kararında, idarenin disiplin cezasına neden gösterdiği "herhangi bir siyasi parti ismi zikredilmese de kullanılan ifadelerin Türk ordusunu ve yürütme organını uluslararası hukuk açısından olumsuz etkileyebileceğini" değerlendirmesinin soyut olduğunu belirtti.

"Cezaya yeterli gerekçe yok"

İdarenin soyut değerlendirmesinin yanında eylemin nasıl bir siyasi partinin yararına veya zararına faaliyet olarak değerlendirildiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadığı vurgulanan kararda, "İfade özgürlüğüne yapılan bir müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun kabul edilebilmesi için kamu makamları tarafından ortaya konulan gerekçeler ilgili ve yeterli olmalıdır. Buna göre değerlendirmelerinde Anayasa Mahkemesi'nin kabul ettiği standartları uygulamayan idarenin ve bölge idare mahkemesinin başvurucunun disiplin cezası ile cezalandırılmasının zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiğini ilgili ve yeterli bir gerekçe ile ortaya koyduğunun kabul edilmesi mümkün olmamıştır" denildi.

Kararda, "Söz konusu olan ifade özgürlüğü olduğu için devlet memurlarının da birer birey olduğu, siyasi görüş sahibi olma, ülke sorunlarıyla ilgilenme, tercih yapma gibi sosyal yönlere sahip olma haklarının bulunduğu göz ardı edilmemelidir" hatırlatması yaparak, ihlal kararı verdi.

Başvurucunun "düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine" karar veren AYM, başvurucuya 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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(RT)