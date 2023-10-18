AYM 11 yıllık verileri açıkladı: 552 bin bireysel başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) 23 Eylül 2012 ile 30 Eylül 2023 dönemine ait bireysel başvuru istatistiklerini yayımladı.

11 yıllık sürede AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 551 bin 156'ya ulaştı. AYM bu başvurulardan 422 bin 16'sını karara bağladı.

Derdest dosya sayısı ise 129 bin 140 olarak kayıtlara geçti.

AYM'ye en çok başvuru 109 bin 779 ile 2022’de gerçekleşti.

2023’ün ilk dokuz ayında yapılan başvuru sayısı ise 80 bin 218 oldu.

Böylelikle son iki yılda yapılan başvuru sayısı 200 bine yaklaştı.

Sonuçlandırılan başvurulardan 335 bin 414'ünde kabul edilemezlik kararı veren Anayasa Mahkemesi, 70 bin 364 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 1225 başvuruda hak ihlali olmadığına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, 1570 başvuruda diğer, 13 bin 443 başvuruda idari ret kararları aldı.

Anayasa Mahkemesinin bir ve birden fazla hak ihlaline karar verdiği 71 bin 484 başvurudan 56 bin 443'ünü makul sürede yargılanma hakkı oluşturdu.

Makul sürede yargılanma hakkını, 3 bin 566 ihlal kararıyla adil yargılanma hakkı, 3 bin 519'la ifade özgürlüğünün ihlali, 3 bin 508 ile de mülkiyet hakkı ihlalleri ve diğer ihlal kararları takip etti.

(RT)