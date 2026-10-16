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YT: Yayın Tarihi: 16.10.2026 08:33 16 Ekim 2026 08:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.10.2026 09:50 16 Ekim 2026 09:50
Okuma Okuma:  1 dakika

Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül gözaltına alındı

Gazeteci Saymaz, Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı bulunduğunu aktardı. YENİ Partili Mustafa Sarıgül ise oğlunun emniyete teslim olacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül gözaltına alındı
Fotoğraf: AA
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Siyasetçi Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül sabah saatlerinde Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verildi. Mustafa Sarıgül, oğlunun emniyete giderek teslim olacağını açıkladı.

Ev hapsindeki Gazeteci Ağırel gözaltına alındı
Ev hapsindeki Gazeteci Ağırel gözaltına alındı
Bugün 07:55

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetçi Aylin Kotil ile oğlu Ömer Sarıgül’ün de gözaltına alındığını duyurdu.

Saymaz, Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı bulunduğunu aktardı. YENİ Partili Mustafa Sarıgül ise oğlunun emniyete teslim olacağını açıkladı.

Mustafa Sarıgül, soruşturmanın Almanya bağlantılı ticari bir mesele olduğunu belirterek gazeteci Murat Ağırel’in de sürece haberleştirmek amacıyla dahil olduğunu söyledi. Ağırel de sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Ayrıca fon vurgununa ilişkin haberleri nedeniyle dün gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür’ün bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Fon Soruşturması Aylin Kotil Ömer Sarıgül
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