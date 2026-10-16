Aylin Kotil û Omer Sarigul hatin desteserkirin

Siyasetmedar Aylin Kotil û Omer Sarigul di saetên sibehê de ji aliyê tîmên Şaxa Darayî ya Emniyetê ve hatin desteserkirin. Derbarê Emir Sarigul de jî biryara desteserkirinê hat dayîn. Mustafa Sarigul ragihand ku kurê wî dê biçe emniyetê û teslîm bibe.
Rojnameger İsmail Saymaz li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyaniyek parve kiriye û gotiye ku siyasetmedar Aylin Kotil û kurê wê Omer Sarigull jî hatine desteserkirin.
Saymaz ragihand ku derbarê Emir Sarigul de jî biryara desteserkirinê heye. Mustafa Sarıgulê ji Partiya Nûyê jî diyar kir ku kurê wî dê xwe radestî emniyetê bike.
Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
Mustafa Sarigul destnîşan kir ku lêpirsîn ji bo mijareke bazarganiyê ye ku pewendiya wê Almanyayê re heye. Her weha Sarigul diyar kir ku rojnameger Murat Agirel jî ji ber ku ev mijar kiriye nûçe navê wî derbas dibe.
Agirel di saetên sibehê de hatibû desteserkirin.
(EMK/AY)