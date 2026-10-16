TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.10.2026 09:14 16 Cotmeh 2026 09:14
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.10.2026 09:16 16 Cotmeh 2026 09:16
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Aylin Kotil û Omer Sarigul hatin desteserkirin

Rojnameger Saymaz ragihand ku di derbarê Emir Sarıgul de jî biryara desteserkirinê heye. Mustafa Sarigulê ji Partiya Nûyê diyar kir ku kurê wî dê xwe radestî emniyetê bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Aylin Kotil û Omer Sarigul hatin desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Siyasetmedar Aylin Kotil û Omer Sarigul di saetên sibehê de ji aliyê tîmên Şaxa Darayî ya Emniyetê ve hatin desteserkirin. Derbarê Emir Sarigul de jî biryara desteserkirinê hat dayîn. Mustafa Sarigul ragihand ku kurê wî dê biçe emniyetê û teslîm bibe.

Rojnameger İsmail Saymaz li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyaniyek parve kiriye û gotiye ku siyasetmedar Aylin Kotil û kurê wê Omer Sarigull jî hatine desteserkirin.

Saymaz ragihand ku derbarê Emir Sarigul de jî biryara desteserkirinê heye. Mustafa Sarıgulê ji Partiya Nûyê jî diyar kir ku kurê wî dê xwe radestî emniyetê bike.

Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
Îro 08:58

Mustafa Sarigul destnîşan kir ku lêpirsîn ji bo mijareke bazarganiyê ye ku pewendiya wê Almanyayê re heye. Her weha Sarigul diyar kir ku rojnameger Murat Agirel jî ji ber ku ev mijar kiriye nûçe navê wî derbas dibe.

Agirel di saetên sibehê de hatibû desteserkirin.

(EMK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Desteserkirin Mustafa Sarıgül Gendeltî Aylin Kotil Murat Agirel
nûçeyên pêwendîdar
Rojnameger Bahadir Ozgur hat desteserkirin
Îro 10:33
/haber/rojnameger-bahadir-ozgur-hat-desteserkirin-324478
Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
Îro 08:58
/haber/rojnameger-murat-agirel-hat-desteserkirin-324470
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Rojnameger Bahadir Ozgur hat desteserkirin
Îro 10:33
/haber/rojnameger-bahadir-ozgur-hat-desteserkirin-324478
Rojnameger Murat Agirel hat desteserkirin
Îro 08:58
/haber/rojnameger-murat-agirel-hat-desteserkirin-324470
Biçe serûpelê