Aylin Kotil: Suçsuzum, bunu ortaya koymak için her şeyi yapacağım

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan siyasetçi Aylin Kotil, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kotil, kendisine yönelik bir iftira kampanyası yürütüldüğünü belirterek, suçsuzluğunu ortaya koymak için hukuki mücadele vereceğini söyledi.

Aylin Kotil (@aylin_kotil) tutukluluğunun 25. gününü doldurdu. Hakkındaki isnatlara yargı önünde cevap vermeye ve adaletin tecelli etmesi için çaba sarf etmeye devam edecek. Ancak onurlu bir kadın olarak, şahsı üzerinden başlatılan ve kendisine yöneltilen isnatla uzaktan yakından ilgisi olmayan "itibarsızlaştırma kampanyasına" karşı da yasal haklarını kullanmayı sürdüreceğini de sevenleriyle paylaşmak istiyoruz.👇 "... Ve şunu bilmenizi istiyorum ki, ben haklıyım, ben suçsuzum ve ben bunu ortaya koymak için her şeyi yapacağım. Ne bundan 20 yıl önce boşandığım eski bir eş ne de onun siyasi kariyeri benim hayat yolculuğumda önemli bir yer kaplıyor. “Aylin” olarak var oldum, bundan sonra da öyle kalmaya devam edeceğim. Yanlış bir evlilikten dolayı daha önce de bedel ödedim ama bu sonuncusu biraz ağır oldu! ... Aylin KOTİL Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu" — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) November 10, 2026

Mustafa Sarıgül’ün 20 yıl önce boşandığı eski eşi Aylin Kotil, tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaları reddeden Kotil, yaşamı boyunca hukukun üstünlüğünü, kadın emeğini ve demokratik değerleri savunduğunu belirtti.

Kotil, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Sevgili dostlar, beni tanırsınız. Her daim hukukun üstünlüğüne, kadın emeğine ve demokratik kaidelere inanan bir yurttaş oldum. Hayat yolculuğumdaki temel değerim, oğluma, onun çocuklarına ve ‘Kotil’ soyadına yakışan ilkeli ve saygın bir geçmiş bırakmaktı.

16 Ekim günü beni sizlerden ayıran, 19 Ekim'de tutuklanmamla sonuçlanan süreçte ve halihazırda tutukluluğumun 22. gününde sizlere duyurmak istediğim ses, işte tam da bu hayata bakışımın tezahürüdür.

Özgürlüğüm 25 gün önce elimden alınmış olsa da savunduğum değerlerden ödün vermeyen ve ismi suçla yan yana gelmeyecek aynı ‘Aylin’ olduğumu bilmenizi istiyorum. Bir kadın, bir anne, bir insan olarak en değer verdiğim şeyin haysiyetli bir yaşam sürmek ve ülkeme olan sevgimi çoğaltmak için çalışmak olduğunu bildiğinizi biliyorum.”

"Ben haklıyım"

Hakkındaki iddialara ilişkin emniyet, savcılık ve hâkimlik aşamalarında gerekli açıklamaları yaptığını belirten Kotil, elindeki delillerin hem adli makamlarla hem de kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağını söyledi.

Kotil, kendisine yönelik iddialara hukuki yollarla yanıt vereceğini vurgulayarak şöyle dedi:

“İftira kampanyalarına müfterileri muhatap alarak değil yasal yollardan cevap vereceğimi belirtmek istiyorum. Ve şunu bilmenizi istiyorum ki, ben haklıyım, ben suçsuzum ve ben bunu ortaya koymak için her şeyi yapacağım.

Ne bundan 20 yıl önce boşandığım eski bir eş ne de onun siyasi kariyeri benim hayat yolculuğumda önemli bir yer kaplıyor. ‘Aylin’ olarak var oldum, bundan sonra da öyle kalmaya devam edeceğim. Yanlış bir evlilikten dolayı daha önce de bedel ödedim ama bu sonuncusu biraz ağır oldu!”

(EMK)