Aylık enflasyon yüzde 0,89 geldi, gıdadaki artış TÜFE'nin üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025’in son enflasyon verisi olan aralık tahminlerini yayımladı.

Buna göre aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 arttı. Kira artışında kullanılan 12 aylık ortalama ise yüzde 34,88 oldu.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2025

Gıdada yıllık artış yüzde 28

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Aralık 2025

Gıda aylık bazda TÜFE’nin üzerinde arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 artış, ulaştırmada yüzde 1,03 azalış ve konutta yüzde 1,39 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16 ve konutta yüzde 0,24 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Aralık 2025

143 başlıktan 108'i arttı

TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini bu ayda da yayımlamadı.

Bunun yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 108’inde artış gerçekleşti. 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

İTO'nuın enflasyonu yüzde 1,23

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2 Ocak’ta yayımladığı kendi verilerine göre perakende fiyatla aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,23, yıllık ise yüzde 37,68 artmıştı.

