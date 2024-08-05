Aylık enflasyon Haziran’ın iki katı geldi: Yüzde 3,23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Temmuz’un enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK’e göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran’a göre yaklaşık iki kat arttı. Haziran’da yüzde 1,68 olan aylık enflasyon Temmuz’da 3,23 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 61,78 olurken, yılbaşına göre artış yüzde 28,76.

Bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,08 ile konuta görüldü. En düşük artış ise tek negatif seyrin görüldüğü giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı Haziran’a göre yüzde -2,58 düştü.

Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 104,50 ile eğitimde oldu. Buna karşılık, az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabıda görüldü.

İki yıldan uzun süredir madde sepeti fiyat listesi yok

Öte yandan TÜİK, sonuncusunu 4 Nisan 2022’de yayımladığı madde sepeti fiyat listesini bu ayda da kamuoyuyla paylaşmadı.

Oysa Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti. TÜİK temyiz davasını da kaybetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre endekste kapsanan 143 temel başlıktan 115’inde artış gerçekleşti. 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 24 temel başlığın endeksinde ise düşüş oldu.

ENAG yıllık enflasyona “Yüzde 100” diyor

ENAG’a göre ise Temmuz’da enflasyon aylık yüzde 5,91, yıllık ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti. ENAG, bir önceki ay olan Haziran 2024’e ilişkin enflasyon oranını ise yüzde 4,27 olarak duyurmuştu.

ENAG’ın verilerine göre de Temmuz’da en yüksek artış yüzde 18,33 ile ‘konut’ta yaşandı. Konut sektöründeki artış diğer harcama gruplarına göre belirgin şekilde önde gözükürken, en düşük artış ise sağlık grubunda kaydedildi.

(HA)