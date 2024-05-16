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Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2024 17:20
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2024 17:23
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Ayla Akat Ata kimdir?

Milletvekilliği için iki kez bağımsız aday olan Ayla Akat Ata, Batman'ın ilk kadın milletvekili seçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ayla Akat Ata kimdir?

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İnsan Hakları Derneği, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Göç-Der ve Diyarbakır Kadın Platformunda üye olarak yer aldı. 

2007 seçimlerinde bağımsız aday oldu ve Batman'ın ilk kadın milletvekili olarak meclise girdi. Ata daha sonra Demokratik Toplum Partisi grubuna katıldı. Partinin 2009 yılında kapatılmasından sonra Barış ve Demokrasi Partisi'e katıldı. 

4 Şubat 2010'da Bengi Yıldız ile birlikte TBMM'de partinin grup başkan vekilliği görevine getirildi. 2011 yılında bağımsız olarak yeniden Batman milletvekili seçilen Ata, mecliste BDP grubuna dahil oldu. Partinin aldığı kararla 2013 yılında partileşen Halkların Demokratik Partisi'nde milletvekilliğine devam etti. 

2013 yılında, Çözüm süreci'nin ilk görüşmesi için Ahmet Türk ile birlikte İmralı'ya giden 1. Heyette yer aldı. 2015 seçimlerinde parti tüzüğü nedeniyle partisinden milletvekili adayı gösterilmeyen Ata, daha sonra Özgür Kadın Kongresi sözcülüğü görevini üstlendi. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak'ın gözaltına alınması sonrasında 26 Ekim 2016'da yapılan gösteri sırasında gözaltına alındı. 30 Ekim tarihinde terör örgütü üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ayla Akat Ata Batman
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