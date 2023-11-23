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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 09:34
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 09:39
2 dk Okuma

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

Ayla Akat Ata: Değiştirecek gücümüz olduğunun farkındayız

bianet’e 25 Kasım mesajı gönderen mahpus siyasetçi Ayla Akat Ata, “Söyleyecek sözümüz her zaman oldu ve değiştirecek gücümüz olduğunun da farkındayız. Yan yana ve omuz omuza olacağız” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/ayla-akat-ata-degistirecek-gucumuz-oldugunun-farkindayiz.jpg
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“Öncelikle sana ve tüm bianet ailesine gösterdiğiniz dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Ne de olsa bizler de yargı şiddeti ile susturulup, sindirilmek istenen kadın siyasetçi ve aktivistleriz.”

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan Barış ve Demokrasi Partisi’nin eski Batman milletvekili ve avukat Ayla Akat Ata, bianet’e 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için bu mesajı gönderdi.

"Savaşın karşısında barış olacak"

“2023 25 Kasım’ının temel gündeminin küresel anlamda yükselen şiddet gerçeği içerisinde, Ukrayna-Rusya savaşının yanında, Kosova’dan, Güney Amerika ülkelerine, Ermenistan- Azerbaycan geriliminden Hamas’ın 7 Ekim Saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönen ve yeniden gündeme oturan
Filistin-İsrail sürecine kadar “savaş” ve dolaysıyla verilecek “barış” mesajları olacaktır” diye devam eden Ata, şu noktalara dikkat çekti:

“Bizle, bu yıl da cezaevinden dâhil oluyoruz 25 Kasım çalışılmalarına. Tabi kadına yönelik şiddetle
mücadelenin bizler için bir gün ya da hafta ile alınması mümkün değil.”

“Ancak farkındalığın artırılması, uygulanan şiddetin görünür, bilinir ve tanımlanabilir olması açısından bu vesile ile yapılacak salon ve sokak etkinliklerinin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz.”

"Yan yana ve omuz omuza olacağız"

“Yüreğimiz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi yükseltme ve dayanışmayı büyütme amacıyla toplanan kadınlarla, kız kardeşlerimizle birlikte olacak. Söyleyecek sözümüz her zaman oldu ve değiştirecek gücümüz olduğunun da farkındayız. Yan yana ve omuz omuza olacağız.”

“Mirabel kardeşleri anarak, bir coğrafyaya ait ve sınırlı olmayan “Kadına Yönelik Şiddet” gerçeğiyle
mücadele eden tüm kadınları sevgiyle selamlıyorum. Mutlaka ama mutlaka başaracağız!
Jin, Jiyan, azadi!”

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(Lİ/EMK)

25 Kasım'a giderken 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü Ayla Akat Ata
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye & Karadeniz'den Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018'den bu yana bianet'te çalışıyor. 

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