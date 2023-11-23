Ayla Akat Ata: Değiştirecek gücümüz olduğunun farkındayız

“Öncelikle sana ve tüm bianet ailesine gösterdiğiniz dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Ne de olsa bizler de yargı şiddeti ile susturulup, sindirilmek istenen kadın siyasetçi ve aktivistleriz.”

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan Barış ve Demokrasi Partisi’nin eski Batman milletvekili ve avukat Ayla Akat Ata, bianet’e 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için bu mesajı gönderdi.

"Savaşın karşısında barış olacak"

“2023 25 Kasım’ının temel gündeminin küresel anlamda yükselen şiddet gerçeği içerisinde, Ukrayna-Rusya savaşının yanında, Kosova’dan, Güney Amerika ülkelerine, Ermenistan- Azerbaycan geriliminden Hamas’ın 7 Ekim Saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönen ve yeniden gündeme oturan

Filistin-İsrail sürecine kadar “savaş” ve dolaysıyla verilecek “barış” mesajları olacaktır” diye devam eden Ata, şu noktalara dikkat çekti:

“Bizle, bu yıl da cezaevinden dâhil oluyoruz 25 Kasım çalışılmalarına. Tabi kadına yönelik şiddetle

mücadelenin bizler için bir gün ya da hafta ile alınması mümkün değil.”

“Ancak farkındalığın artırılması, uygulanan şiddetin görünür, bilinir ve tanımlanabilir olması açısından bu vesile ile yapılacak salon ve sokak etkinliklerinin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz.”

"Yan yana ve omuz omuza olacağız"

“Yüreğimiz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi yükseltme ve dayanışmayı büyütme amacıyla toplanan kadınlarla, kız kardeşlerimizle birlikte olacak. Söyleyecek sözümüz her zaman oldu ve değiştirecek gücümüz olduğunun da farkındayız. Yan yana ve omuz omuza olacağız.”

“Mirabel kardeşleri anarak, bir coğrafyaya ait ve sınırlı olmayan “Kadına Yönelik Şiddet” gerçeğiyle

mücadele eden tüm kadınları sevgiyle selamlıyorum. Mutlaka ama mutlaka başaracağız!

Jin, Jiyan, azadi!”

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(Lİ/EMK)