Aykut Erdoğdu’nun avukatlarından yetki itirazı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik (İBB) düzenlenen operasyonlar kapsamında 4 Haziran’da tutuklanan eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun avukatları, müvekkilleri hakkında yürütülen soruşturmada yetkili savcılığın İstanbul değil Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu belirterek yetki itirazında bulundu.

Avukat Hüseyin Ersöz, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundukları dilekçede, Aykut Erdoğdu’nun suçlandığı tarihte milletvekili olduğunu hatırlatarak Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 161/9. maddesini gerekçe gösterdi.

Avukatlar, bu madde uyarınca milletvekilleri hakkında yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda tek yetkili makamın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunun altını çizdi.

“Savcı yetkili olduğunu savundu, tutuklama devam ediyor”

Aykut Erdoğdu, 4 Haziran’da İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştı. Savcılık ifadesinde milletvekilliği dönemine dikkat çeken Erdoğdu, soruşturmanın Ankara’da yürütülmesi gerektiğini belirtmiş ancak dosyaya bakan savcı, “Şu anda milletvekili değil, biz yetkiliyiz” diyerek İstanbul’da devam edilmesine karar vermişti.

Erdoğdu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz geçtiğimiz günlerde reddedilmişti.

Avukatların dilekçesinde dayanak gösterdiği CMK 161/9. maddesi şöyle:

“Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir…”

Avukat Hüseyin Ersöz, açıklamasında şöyle dedi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM 24-27. Dönem milletvekili olan Aykut Erdoğdu hakkında yapılan tüm işlemler, yetki kurallarına aykırı şekilde, hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Talebimizin reddedilmesi veya işlemsiz bırakılması halinde konuyu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve HSK gündemine taşıyacağız.”

Ne olmuştu?

Aykut Erdoğdu, CHP’li bazı belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 4 Haziran’da tutuklanmıştı. Erdoğdu’nun dosyası halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

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(EMK)