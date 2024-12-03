15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından adı sıkça Türkiye gündemine gelen ve Ankara'da 'Kaplanlar' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik davada karar çıktı. 61 sanığın yargılandığı davada, örgütün lideri Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık ve avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddettiklerini belirterek, sanıkların son sözlerini sordu.

Sanık Bora Kaplan, mahkemenin "yargılama yapmış" gibi göründüğünü öne sürerek, "Hangi delili topladınız? Amaç burada ceza vermek. Ben sizin adaletinize inanmıyorum. Hırsızlık dosyası 3 yıl sürüyor. 61 sanıklı örgüt davasını 7 ayda bitiriyorsunuz. Ben bu ülke için bedel ödedim. O gece sabaha kadar çatıştım." diye konuştu.

“Eğer FETÖ'cüler bu ülkeyi ele geçirmiş olsaydı aynı böyle bir yargılama yaparlardı sizde aynısını yapıyorsunuz” dedi.

Mahkemenin sanıklar lehine delilleri toplamadığını savunan Kaplan, "Sizin verdiğiniz karar benim gözümde yok hükmünde. Ne karar verirseniz verin umurumda değil." ifadelerini kullandı.

İzleyici sıralarında bulunan bazı kişilerin alkışa başlaması üzerine mahkeme başkanı sessiz olunması konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine Kaplan, mahkeme başkanına tepki gösterdi. Başkanın talimatı üzerine Kaplan, duruşma salonundan çıkarıldı.

Diğer sanıkların da son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre Kaplan, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "8 kişiye yönelik kasten yaralama", "2 kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" ve "suçluyu kayırmaya azmettirme" suçlarından toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ayrıca sanıklar Muhammet Kaplan’a 18 yıl 36 ay, Fethi Koyuncu’ya 12 yıl 15 ay, Barış Kurt’a 8 yıl 38 ay 10 gün, Mutlu Ayaş ve Yusuf İzzet Savaş’a 4 yıl 27 ay, Kanber Keskin’e ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, 17 tutuklu sanıktan 13’ünü tahliye etti.

Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü hakkında Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ı 8 Eylül 2023’te yurtdışına kaçmak isterken yakaladı. Kaplan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sıkça Türkiye gündemine gelen bir isim ve çetesi Ankara'da "Kaplanlar" olarak biliniyor. Kaplan'ın adı, gençlik yıllarında birçok suça karıştı. 2006’da hırsızlık suçlamasıyla iki dava açıldı. Gençlik yıllarında "torbacılık" yaptığı iddiasıyla yargılandı. 2011’de cinayetten 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ama 3 yıl 4 ay sonra tahliye edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından adını Türkiye’ye duyurdu. TRT Genel Müdürlüğü önünde çetesiyle birlikte ellerinde uzun namlulu silahla fotoğraf çektirdi. Kaplan'ı TRT önüne çağıran kişinin ise dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu olduğu iddia edildi. Darbe girişiminin ardından da hem hızla yükseldi hem de dokunulmaz oldu. MASAK raporuna göre Kaplan hakkında bugüne kadar 56 soruşturma yürütüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan tüm dosyalar takipsizlikle sonuçlandı. 2017'de uyuşturucu ticareti, 2018’de suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, suç eşyasının satın alınması, görevi yaptırmamak için direnme, parada sahtecilik, hırsızlık, 2019'da da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal etme suçlamasıyla açılan soruşturmalar kapatıldı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, o dönem Ankara Emniyeti'nde görev yapan bazı emniyet müdürleri ile polisler hakkında "rüşvet ve görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma Ayhan Bora Kaplan’a kadar uzandı ve operasyon yapılarak gözaltına alındı. Tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ile birlikte 61 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame hazırladı ve yargılama başladı.

(HA)