'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yedi tutuklama

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen yedi şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşma", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yedi şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen yedi zanlı, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Kaplan’ı gözaltına alan polisler Organize Suçlardan Sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube komiseri Ufuk Gültekin var.

Şevket Demircan mahkemedeki savunmasında "İdari tahkikatta aldığım ses kayıtlarından anlaşılacağı üzere Serdar Sertçelik ses kayıtlarında eksiltme, çıkarma işlemi yapmış. Ayhan Bora Kaplan dosyasına şahıs eklemesi veya çıkarılması hususunda baskı yapmadım, kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Şahsın ülkeye dönmesi için geçiştirdiğim cümleler vardır ancak Ayhan Bora Kaplan dosyasında şüpheliler arasında bulunan kişiler içinde konuşmada geçen herhangi bir ismin şüpheli kaydı bulunmamaktadır. Şahsın ülkeye gelmesi için geçiştirme olarak kullandığım kelimeleri sosyal medya üzerinden algıya dönüştürmeye çalışmıştır" dedi.

Tutuklananlardan bir diğeri ise CHP’nin Özgür Özel’den öndeki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat. Kubat, gizli tanık Serdar Sertçelik'in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandı. Eski MHP Ankara il yöneticisi olan Kubat, 2022'de Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmuştu.

Ne olmuştu? 28’i tutuklu 61 sanığın yargılandığı “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” davasında, ‘örgütün iki numarası’ olmakla suçlanan ve davada ‘gizli tanık’ olan Serdar Sertçelik, elektronik kelepçe takılı halde ev hapsinde olmasına rağmen yurt dışına çıkmıştı. Serdar Sertçelik, Ankara Organize Şube’de baskı altında adına gizli tanık ifadesi hazırlandığını, bu ifade üzerinden AKP ve MHP’ye kumpas kurulmak istendiğini öne sürmüştü. Sertçelik’in açıklamaları sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’den Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube’de görevli komiser Ufuk Gültekin görevden uzaklaştırılmıştı. Çelik, 7 Eylül 2023’te Ayhan Bora Kaplan’a Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonu yönetmiş, diğer isimler de operasyonda yer almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek için anlaşmak”, “adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanma” ve “suçluyu kayırma” suçlarından resen başlattığı soruşturma kapsamında 15 Mayıs’ta dört Emniyet mensubu gözaltına alınmış, evlerinde arama yapılmıştı. Başsavcılık, 16 Mayıs’ta üç sivil kişi ve bir komiserin daha gözaltına alındığını duyurmuş, toplam gözaltı sayısı 5’i Emniyet mensubu, 3’ü sivil olmak üzere 8’e yükselmişti. Aynı gün, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldığı, soruşturma kapsamında halen yedi kişinin gözaltında olduğu ve şüphelilerle ilgili MASAK raporu temin edildiği açıklanmıştı.

(HA)