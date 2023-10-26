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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 15:52
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 15:59
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında üç emniyet müdür yardımcısı açığa alındı

Açığa alınanlar arasındaki Mukadder Kardiyen, toplusal olaylarda protestoculara uyguladığı şiddetle tanınıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-uc-emniyet-mudur-yardimcisi-aciga-alindi.jpg

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla yakın olduğu iddiaları konuşulan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

T24’ten Asuman Karaca’nın haberine göre Kaplan ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan, Volkan Murat Kaşıkçı ve Mukadder Kardiyen açığa alındı.

Açığa alınan eski Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aslan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya en yakın isimlerden biri olarak biliniyordu. Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı’na getirilmesinin ardından Aslan, kızak görev olarak tabir edilen polis başmüfettişliğine atanmıştı.

Mukadder Kardiyen de Ankara’da toplumsal muhalefetin her kesimine yönelik polis saldırılarını, işkenceye varacak polis şiddetini bizzat yönetmesiyle tanınıyordu.

Çorlu Tren Katliamı ailelerinden Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na, hekimlerden kamu emekçilerine, kadınlar ve LGBTİ+’lardan üniversitelilere kadar pek çok kesim Kardiyen yönetimindeki polislerce saldırıya uğramıştı. CHP hakkında soru önergesi vermiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.

(HA)

Ayhan Bora Kaplan Mukadder Kardiyen
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