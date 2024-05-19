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HABER
Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2024 10:53
 ~ Son Güncelleme: 19 Mayıs 2024 10:53
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan üç polis adliyede

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan üç emniyet görevlisi, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan üç polis adliyede
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” davasının firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yedi şüpheliden üçünün emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.

Diğer şüpheliler

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınan üç emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veriyor.

Diğer şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor.

Serdar Sertçelik'in ifadeleri ve Ankara Emniyeti'ndeki soruşturma hakkında neler biliyoruz?
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Ne olmuştu?

28’i tutuklu 61 sanığın yargılandığı “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” davasında, ‘örgütün iki numarası’ olmakla suçlanan ve davada ‘gizli tanık’ olan Serdar Sertçelik, elektronik kelepçe takılı halde ev hapsinde olmasına rağmen yurt dışına çıkmıştı.

Serdar Sertçelik, Ankara Organize Şube’de baskı altında adına gizli tanık ifadesi hazırlandığını, bu ifade üzerinden AKP ve MHP’ye kumpas kurulmak istendiğini öne sürmüştü.

Sertçelik’in açıklamaları sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’den Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube’de görevli komiser Ufuk Gültekin görevden uzaklaştırılmıştı. Çelik, 7 Eylül 2023’te Ayhan Bora Kaplan’a Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonu yönetmiş, diğer isimler de operasyonda yer almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek için anlaşmak”, “adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanma” ve “suçluyu kayırma” suçlarından resen başlattığı soruşturma kapsamında 15 Mayıs’ta dört Emniyet mensubu gözaltına alınmış, evlerinde arama yapılmıştı.

Başsavcılık, 16 Mayıs’ta üç sivil kişi ve bir komiserin daha gözaltına alındığını duyurmuş, toplam gözaltı sayısı 5’i Emniyet mensubu, 3’ü sivil olmak üzere 8’e yükselmişti.

Aynı gün, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldığı, soruşturma kapsamında halen yedi kişinin gözaltında olduğu ve şüphelilerle ilgili MASAK raporu temin edildiği açıklanmıştı. (TY)

Ayhan Bora Kaplan serdar sertçelik ankara emniyet müdürlüğü
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