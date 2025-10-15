ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 15:14
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 15:20
1 dk Okuma

Ayhan Bayar hakkında 31 yıl 6 ay sonra tahliye kararı

Mahpus Ayhan Bayar, 30 yıllık infaz süresini tamamlamasına rağmen bir buçuk yıldır tahliye edilmiyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ayhan Bayar hakkında 31 yıl 6 ay sonra tahliye kararı
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde bulunan Ayhan Bayar hakkında İdare ve Gözlem Kurulu tahliye kararı verdi. Ayhan Bayar’ın yarın cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

Bayar, 30 yıllık infaz süresini 14 Nisan 2024 tarihinde tamamlamasına rağmen, geçmişte aldığı disiplin cezası nedeniyle tahliye edilmemişti.

DEM Parti’den “umut hakkı” çağrısı: İnfaz hukukunda düzenleme şart
DEM Parti’den “umut hakkı” çağrısı: İnfaz hukukunda düzenleme şart
19 Eylül 2025

Bayar hakkında, 7 Şubat 2024 tarihinde koğuşunda yapılan aramada kendisine ait olmayan bir kitap bulundurması nedeniyle disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda, 8 Mart 2024 tarihinde Bayar’a 11 gün hücre cezası verilmiş; Şanlıurfa İnfaz Hâkimliği, bu cezayı hukuka aykırı bularak kaldırmış ancak savcılığın itirazı üzerine karar yeniden uygulamaya konulmuştu.

Bu ceza, Bayar’ın koşullu salıverme hakkını engelledi ve 1 yıl boyunca hakkında herhangi bir koşullu salıverme değerlendirmesi yapılmadı.

