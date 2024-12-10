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Yayın Tarihi: 10 Aralık 2024 16:30
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2024 16:54
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Aydınlar Batman’da: Kayyımlarla iç barışa darbe indiriyorsunuz

Sanatçı, yazar, aydın ve akademisyenler Batman Belediye Eşbaşkanlarını ziyaret etti: “İktidarı kayyım uygulamalarından vazgeçmeye, tüm siyasi aktörleri de kayyım siyasetine amasız, fakatsız karşı çıkmaya çağırıyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Aydınlar Batman’da: Kayyımlarla iç barışa darbe indiriyorsunuz

Gazeteci-yazar, akademisyen ve siyasetçilerin arasında yer aldığı bir grup hak savunucusu, dün Mardin’e yaptıkları ziyaretin ardından bugün Batman’a geçti.

İçişleri Bakanı kararıyla yerlerine kayyım atanan Batman Belediyesi Eşbaşkanları Gülistan Sönük ile Yeşil Işık ile görüşen heyet ardından açıklama yaptı.

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Heyet adına açıklamayı yapan yazar Oya Baydar, iktidara tepki gösterdi ve “Bugün, ‘milli’ irade sözcüğünü ağızlarından düşürmeyenler milyonlarca yurttaşın iradesini hiçe sayarak kayyım atanan illerin, ilçelerin, bölgenin seçmenine, 'Sizi milletten saymıyoruz,' diyorlar. Adalet duygusunu zedeleyen keyfi uygulamalarla demokrasiye, iç barışa darbe indiriyorlar” dedi.

Tüm toplumun kayyımlara karşı durmaya çağıran Baydar, şöyle devam etti: “Bizler; barış, adalet ve millet iradesine saygı isteyen yurttaşlar adına buraya antidemokratik, keyfi kayyım siyasetine 'Rızamız yok' demeye, iradeleri gasp edilenlere dayanışmamızı iletmeye geldik. İktidarı kayyım uygulamalarından vazgeçmeye, tüm siyasi aktörleri de kayyım siyasetine amasız, fakatsız karşı çıkmaya çağırıyoruz. Burada bir kez daha tekrarlıyoruz; Halkın iradesine ve demokrasiye karşı kayyım uygulamalarına rızamız yok, itirazımız var.”

Batman heyeti:

Ali İhsan Dinçer-Amed Federasyonu Eski Başkanı / Ayşe Erzan-akademisyen / Ayten Yıldırım-diş hekimi / Berrin Sönmez-akademisyen, yazar / Binnaz Toprak-akademisyen, 24. Dönem Milletvekili / Celal Korkut Yıldırım-diş hekimi / Ekrem Baran-Din Alimi / Enes Atila Pay- Mimar/ Erdoğan Aydın-yazar / Fazıl Alp Akiş- gazeteci- yazar, yayın editörü / Gülayşe Koçak-yazar / Gürhan Ertür-radyo programcısı / Hacer Ansal-akademisyen / İslam Özkan-yazar / Mehmet Altan-akademisyen, yazar / Mehmet Saltoğlu-siyasetçi / Murathan Mungan-yazar / Nurcan Baysal-yazar / Nurten Ertuğrul-mali müşavir, aktivist / Orhan Silier-tarihçi/ Oya Baydar-yazar / Ömer Faruk-yazar / Tatyos Bebek-diş hekimi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Batman gülistan sönük
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