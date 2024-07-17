ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2024 07:48
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 08:03
1 dk Okuma

Aydın’daki iş cinayetinde şantiye şefi tutuklandı

Nazili ilçesindeki göçükte 3 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aydın’daki iş cinayetinde şantiye şefi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında önceki gün meydana gelen göçükte 3 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

MA’nın haberine göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 5 kişi dün alşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden şantiye şefi S.T. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden 3 işçiden Ramazan Okul'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. İşçilerden Burusk Şeyhmus Yapıştıran'ın (29) cenazesi de memleketi Mardin'in Derik ilçesinde dün toprağa verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında 14 Temmuz'da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 4 işçiden Hacı Doğan kurtarılmış, Celal Yıldırım, Ramazan Okul ve Burusk Şeyhmus Yapıştıran hayatını kaybetmişti. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

(AS)

iş cinayeti
Sayfa Başına Git