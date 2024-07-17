Aydın’daki iş cinayetinde şantiye şefi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında önceki gün meydana gelen göçükte 3 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

MA’nın haberine göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 5 kişi dün alşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden şantiye şefi S.T. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden 3 işçiden Ramazan Okul'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. İşçilerden Burusk Şeyhmus Yapıştıran'ın (29) cenazesi de memleketi Mardin'in Derik ilçesinde dün toprağa verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında 14 Temmuz'da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 4 işçiden Hacı Doğan kurtarılmış, Celal Yıldırım, Ramazan Okul ve Burusk Şeyhmus Yapıştıran hayatını kaybetmişti. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.