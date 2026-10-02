Aydın’da incir üreticileri: Fiyatlar düştü, maliyetler arttı

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Yaykın Mahallesi’nde incir üreticileri, geçen yıla göre düşen alım fiyatlarının artan üretim maliyetlerini karşılamadığını anlattı.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan üretici Gülhanım Tarhan, inciri kalite sınıflarına göre ayırmalarına rağmen ortalama satış fiyatının 100 lirayı bile bulmadığını söyledi. Tarhan, geçen yıl kilosunu 225-250 liraya kadar sattıkları incirden bu yıl zarar ettiklerini anlattı.

Yüz liradan gidiyor hatta ortalamaya bakınca o kadar da etmiyor. Kurtarmıyor ki. Nasıl kurtarsın? Yevmiye 2 bin 500 lira veriyorum. Toplanması zaten zor. Masrafı çok. –İncir üreticisi Gülhanım Tarhan

“Gelen, gideni karşılamadı”

Üretici Yeliz Tüzyılmaz da incirin kalitesine göre farklı fiyatlardan satıldığını söyledi. Tüzyılmaz’ın verdiği bilgiye göre birinci kalite incirin kilosu yaklaşık 120 liradan, ikinci kalite 60-70 liradan, üreticilerin ‘bebek’ diye adlandırdığı üçüncü kalite ise yaklaşık 50 liradan alıcı buluyor.

Tüzyılmaz, bu fiyatlarla bütün ürünün kilogram başına ortalama gelirinin 67-70 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Geçen yıl birinci kalite inciri 210 liraya, ikinci kaliteyi 120-130 liraya sattıklarını söyleyen Tüzyılmaz, üçüncü kalite fiyatının ise yaklaşık 50 lira olduğunu aktardı.

“Gelen gideni karşılamadı açıkçası bu sene. Üretici mağdur” diyen Tüzyılmaz, geçen yıl fiyatların en azından üretim giderlerini dengelediğini söyledi.

TÜİK’in 2025 verilerine göre Türkiye’de toplam incir üretimi 367 bin 720 ton oldu. Üretim, 375 bin ton olarak kaydedilen 2024’e göre yüzde 1,9 azaldı. Aydın ise 213 bin 812 tonluk üretimle toplam incir üretiminin yaklaşık yüzde 58’ini karşıladı.

“Bir yevmiye için en az 20 kilo incir satmam gerekiyor”

Tüzyılmaz, Tariş’in sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen taban fiyat açıklamamasının piyasadaki belirsizliği artırdığını savundu.

Gübre, mazot ve işçilik giderlerinin yükseldiğini belirten Tüzyılmaz, yalnızca bir işçinin günlük ücretini karşılayabilmek için en az 20 kilo incir satması gerektiğini söyledi.

İncirin üretim sürecinin de yoğun emek gerektirdiğini anlatan Tüzyılmaz, üreticilerin ürünü topladıktan sonra seralarda kuruttuğunu, ardından kaliteye göre ayırıp eleme makinelerinden geçirdiğini belirtti.

“Silkeleme ayrı, toplama ayrı. Seraya döküyor, kurutuyor, sonra tek tek seçiyoruz” diyen Tüzyılmaz, bu sezon üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi.

(VC)