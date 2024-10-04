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Yayın Tarihi: 4 Ekim 2024 15:26
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2024 15:30
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Aydın’da ev baskınları: 7 kişi gözaltına alındı

Baskınlarda DEM Parti Germencik ve Efeler ilçe örgütleri yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Aydın’da ev baskınları: 7 kişi gözaltına alındı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde yapılan ev baskınlarında aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerinde bulunamayan 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında DEM Parti Germencik İlçe Örgütü yöneticileri Görkem Özyürek, Sedanur Aydın ve DEM Parti Efeler İlçe Örgütü yöneticisi Helin Uçar da bulunuyor.

Gözaltıların gerekçesi henüz bilinmezken, dosyada gizlilik ve 24 saat avukat görüş yasağı kararı alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrollerinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(AY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Gözaltı
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