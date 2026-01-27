Aydın ve sanatçılardan uluslararası Rojava çağrısı

Aralarında Nobel ödüllü yazar J. M. Coetzee, dünyaca ünlü aktör Sir Stephen Fry ve PEN International Başkanı Burhan Sönmez’in de bulunduğu çok sayıda aydın, yazar, sanatçı ve akademisyen, Suriye’de yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, Rojava’daki Kürtlerin haklarının tanınması ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

“Rojava için Çağrı” başlığıyla yayımlanan ortak açıklamada, Suriye’de yıllardır süren savaşın büyük insani acılara yol açtığı vurgulanırken, yeni dönemde umut edilen demokratikleşme sürecinin, iktidara gelen yönetimin azınlıklara yönelik tek taraflı ve otoriter politikaları nedeniyle sekteye uğradığı belirtildi.

“Demokratik bir Suriye hayali otoriter yaklaşımla engelleniyor”

Aydın ve sanatçıların imzasını taşıyan çağrı metninde, Ocak 2025’te Ahmed el-Şaraa yönetiminin iktidara gelmesiyle Suriye’de yeni bir sürecin başladığına dikkat çekildi. Ancak toplumun tüm kesimlerinin eşit ve demokratik haklardan yararlanacağı bir ülke yaratma hayalinin, yeni rejimin azınlıklara karşı izlediği dışlayıcı ve otokratik tutum nedeniyle engellendiği ifade edildi.

Metinde, son bir yıl içinde Suriye’nin farklı bölgelerinde yaşayan azınlıkların sistematik biçimde hedef alındığına dikkat çekilerek, önce ülkenin batı ve güneyinde yaşayan Alevi ve Dürzi toplulukların, ardından da Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rojava bölgesinde yaşayan Kürtlerin saldırıların odağı haline geldiği belirtildi.

“Halep’te iki günde 150 binden fazla Kürt yerinden edildi”

Çağrıda yer alan çarpıcı verilerden biri ise Halep’te yaşanan son çatışmalara ilişkin oldu. Metinde, yalnızca geçtiğimiz ay Halep’te iki gün içinde 150 binden fazla Kürt’ün yerinden edildiği, bunun da bölgede yaşanan insani krizin boyutlarını gözler önüne serdiği vurgulandı.

Açıklamada, bugün gelinen noktada tüm Rojava bölgesinin hedef alındığı, özellikle kadınların öncülük ettiği direnişin ve halkın özgürlük talebinin şiddet yoluyla bastırılmak istendiği ifade edildi.

“Sorunlar diyalogla çözülmeli, saldırılar sona ermeli”

Uluslararası çağrıda imzası bulunan aydın ve sanatçılar, Suriye’deki tüm anlaşmazlıkların barışçıl bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirterek, askeri yöntemlerin ve baskı politikalarının krizi derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmadığını vurguladı.

Metinde, saldırıların derhal sona ermesi, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi ve Rojava’daki Kürtlerin siyasi, kültürel ve demokratik haklarının tanınması yönünde açık çağrı yapıldı. Ayrıca halkın özgürlük talebinin dikkate alınmasının, kalıcı barışın ön koşulu olduğu ifade edildi.

Uluslararası dayanışma mesajı

Çağrı, yalnızca bölgesel bir krize değil, aynı zamanda azınlık hakları, demokrasi ve barış mücadelesine yönelik küresel bir dayanışma mesajı olarak değerlendirilirken, imzacı isimlerin farklı ülkelerden ve farklı alanlardan olması dikkat çekti.

Çağrıya imza atan isimler:

J. M. Coetzee, Naomi Klein, Brian Eno, Sir Stephen Fry, Roberto Saviano, Yanis Varoufakis, Siri Hustvedt, Philippe Sands, Burhan Sönmez.

(EMK)