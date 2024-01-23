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Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 13:10
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2024 13:17
2 dk Okuma

Aydın Orak’ın "Ölü Arının İğnesi" isimli kitabı yayımlandı

Uzun yıllardır tiyatro sahnesinde ve sinema perdesinde öyküler anlatan Aydın Orak, bu sefer hayatı boyunca biriktirip yaşadıklarından damıtarak kaleme aldığı öykülerini edebi dille anlatıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aydın Orak’ın "Ölü Arının İğnesi" isimli kitabı yayımlandı

Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı "Ölü Arının İğnesi" öykü kitabı yayınlandı.

"Yaşar Kemal Efsanesi" Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor
"Yaşar Kemal Efsanesi" Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor
2 Kasım 2019

Uzun yıllardır tiyatro sahnesinde ve sinema perdesinde öyküler anlatan Aydın Orak, bu sefer hayatı boyunca biriktirip yaşadıklarından damıtarak kaleme aldığı öykülerini edebi dille anlatıyor.

"Ölü Arının İğnesi" insan doğasının karmaşıklığını, trajediden sonra gelen içsel dönüşümü ve umutla yeniden doğma sürecini işleyen öykülerle okuyucuyu soluksuz bir keşif ve derin bir yolculuğa çıkarıyor.

“Ters dönmüş ölü bir arı. Hiç hareket etmiyor. Yukarı doğru dimdik uzanan iğnesi tehlikeli görünüyor. Bir süre öylece kaldıktan sonra iğnesini belli belirsiz kıpırdatıyor. Yusuf birden rüyasından uyanıyor.”

Aydın Orak hakkında

Gazeteci, yönetmen ve çevirmen.

Aralarında Gogol, İbsen, Yaşar Kemal, Haşmet Zeybek olmak üzere birçok yazarın oyununu çevirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi- Sahne Sanatları ve Performans Bölümünü terk etti.

“Asasız Musa” uzun metraj filmi Türkiye’de vizyona girdi. Birçok ulusal ve uluslararası film festivaline katıldı. Ödüller aldı.

Yönettiği film ve oyunlarla Türkiye, İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Almanya, Fransa, İsviçre, Kanada, Avusturya ve Avustralya’da önemli festival ve turnelere katıldı. İskenderiye Uluslararası Film Festivali, Adana Uluslararası Film Festivali, Antakya Film Festivali gibi festivallerde jüri üyeliği yaptı. Direklerarası Tiyatro Ödüllerince Yılın

Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Şiir, çeviri ve araştırma alanlarında beş tane kitabı yayınladı. Onlarca tiyatro oyununda oyunculuk, yönetmenlik ve çevirmenlik yaptı. Yaşar Kemal Efsanesi filmi Adana Altın Koza Film Festivali’ndeki dünya prömiyeri sonrası birçok ulusal ve uluslararası film festivalinde gösterildi. Türkiye’de sinemalara girdi.

En son filmi “Sabırsızlık Zamanı” ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden iki ödül aldı. Dünya prömiyerini Varşova International Film Festivali’nde ardından Glasgow ve Sofia İnternational Film Festivallerinde yarıştı. Hakkında dünya basınında önemli makaleler yayımlandı.

(EMK)

Aydin Orak Ölü Arının İğnesi
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