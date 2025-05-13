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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2025 16:33
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2025 16:36
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Aydın'da yol çalışmasında bulunan tarihi mezar kapatıldı

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen oda mezarın üzerine toprak döküldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aydın'da yol çalışmasında bulunan tarihi mezar kapatıldı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 25 Nisan'da Kemer Mahallesi'nde yaptığı yol yenileme çalışması sırasında insan kemiklerinin bulunduğu oda mezara ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamda mezarın üstünün kapatılması ve yoldaki asfaltlama çalışmalarının Aydın Müze Müdürlüğü’nün denetiminde yapılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, beyaz örtüyle kapatılan tarihi mezarın üzerine toprak döküldü.

• Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 metre derinlikte küpler içinde üç insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kül kalıntıları bulunmuştu.

Oda mezarın Roma dönemine ait olduğu değerlendirilmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
tarihi mezar aydın arkeolojik SİT alanı Aydın Müze Müdürlüğü
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