Aydın'da yol çalışmasında bulunan tarihi mezar kapatıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 25 Nisan'da Kemer Mahallesi'nde yaptığı yol yenileme çalışması sırasında insan kemiklerinin bulunduğu oda mezara ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamda mezarın üstünün kapatılması ve yoldaki asfaltlama çalışmalarının Aydın Müze Müdürlüğü’nün denetiminde yapılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, beyaz örtüyle kapatılan tarihi mezarın üzerine toprak döküldü.

• Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 metre derinlikte küpler içinde üç insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kül kalıntıları bulunmuştu.

Oda mezarın Roma dönemine ait olduğu değerlendirilmişti. (TY)