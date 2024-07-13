Aydın'da kağıt fabrikasında yangın

Aydın'ın Söke ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde dün (12 Temmuz) akşam saatlerinde yangın çıktı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, yangına karadan müdahale gece boyunca devam etti.

Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına ekipler müdahale etmekte güçlük yaşadı.

Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu.

Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı iş makineleriyle alandan çıkartıldı.

Söndürme esnasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.

Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahale de günün ağarmasıyla yeniden başladı.​​​​​​​

(VC)