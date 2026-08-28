Aydın'da “Erdoğan vefat etti” haberine tutuklama
Aydın’da yayın yapan Denge Gazetesi’nin Gülşen Erdoğan adlı bir kişinin ölüm haberini 25 Ağustos'ta sosyal medyada “Erdoğan vefat etti” ifadesiyle duyurması üzerine başlatılan soruşturmada gazeteci İrem Delice tutuklandı.
Gazete, Gülşen Erdoğan’ın vefat haberini sosyal medyada “Erdoğan vefat etti” ifadesinin yer aldığı bir görsel ile paylaştı. Siyah fon üzerine büyük harflerle hazırlanan paylaşımda, gazetenin internet sitesindeki habere yönlendirme yapıldı.
Paylaşımda yalnızca “Erdoğan” soyadının öne çıkarıldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını kaybettiği izlenimi yaratıldığı gerekçesiyle yapılan ihbarların ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Gazetenin tüzel temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice 26 Ağustos'ta "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İslam Keleş serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Emin Aydın, Yeşim Ülker ve İrem Delice ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, İrem Delice hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti.
İtirazın ardından Delice, bugün tekrar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
“Erdoğan vefat etti” haberi nedeniyle dört gazeteciye gözaltı
(HA)