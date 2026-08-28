ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.08.2026 16:56 28 Ağustos 2026 16:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.08.2026 17:28 28 Ağustos 2026 17:28
Okuma Okuma:  1 dakika

Aydın'da “Erdoğan vefat etti” haberine tutuklama

Aydın Denge Gazetesi’nin Gülşen Erdoğan adlı bir kişinin ölüm haberini “Erdoğan vefat etti” ifadesiyle duyurması üzerine gözaltına alınan dört gazeteci arasındaki İrem Delice tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aydın'da “Erdoğan vefat etti” haberine tutuklama
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Aydın’da yayın yapan Denge Gazetesi’nin Gülşen Erdoğan adlı bir kişinin ölüm haberini 25 Ağustos'ta sosyal medyada “Erdoğan vefat etti” ifadesiyle duyurması üzerine başlatılan soruşturmada gazeteci İrem Delice tutuklandı.

Gazete, Gülşen Erdoğan’ın vefat haberini sosyal medyada “Erdoğan vefat etti” ifadesinin yer aldığı bir görsel ile paylaştı. Siyah fon üzerine büyük harflerle hazırlanan paylaşımda, gazetenin internet sitesindeki habere yönlendirme yapıldı.

Paylaşımda yalnızca “Erdoğan” soyadının öne çıkarıldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını kaybettiği izlenimi yaratıldığı gerekçesiyle yapılan ihbarların ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Gazetenin tüzel temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice 26 Ağustos'ta "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İslam Keleş serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Emin Aydın, Yeşim Ülker ve İrem Delice ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, İrem Delice hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

İtirazın ardından Delice, bugün tekrar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Erdoğan vefat etti” haberi nedeniyle dört gazeteciye gözaltı
“Erdoğan vefat etti” haberi nedeniyle dört gazeteciye gözaltı
26 Ağustos 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Aydın Denge Gazetesi Denge Gazetesi erdoğan
ilgili haberler
24 TEMMUZ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE GÜNÜ
Gazetecinin ağzını açması, hapis ve eziyet demek!
24 Temmuz 2026
/haber/gazetecinin-agzini-acmasi-hapis-ve-eziyet-demek-321815
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2026 (TAM METİN)
Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri
24 Temmuz 2026
/haber/gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-321819
BİA MEDYA GÖZLEM | NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2026
Düzenlemeler, tepkiler, dayanışma, işsizlik
24 Temmuz 2026
/haber/duzenlemeler-tepkiler-dayanisma-issizlik-321817
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
24 TEMMUZ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE GÜNÜ
Gazetecinin ağzını açması, hapis ve eziyet demek!
24 Temmuz 2026
/haber/gazetecinin-agzini-acmasi-hapis-ve-eziyet-demek-321815
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2026 (TAM METİN)
Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri
24 Temmuz 2026
/haber/gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-321819
BİA MEDYA GÖZLEM | NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2026
Düzenlemeler, tepkiler, dayanışma, işsizlik
24 Temmuz 2026
/haber/duzenlemeler-tepkiler-dayanisma-issizlik-321817
Sayfa Başına Git