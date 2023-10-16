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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 12:56
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 16:46
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Aybike Çelik'ten müzisyen Can Tunaboylu hakkında şiddet iddiası

Şarkıcı Aybike Çelik, gitarist Can Tunaboylu tarafından şiddete uğradığını iddia ederek, darp izlerinin fotoğrafını paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/aybike-celik-ten-yuzyuzeyken-konusuruz-un-uyesi-can-tunaboylu-hakkinda-siddet-iddiasi.jpg
csgorselarsiv.org/Emre Orman

Şarkıcı ve söz yazarı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Çelik, sosyal medya hesabından darp izlerinin fotoğrafını paylaşarak, "Bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor" dedi.

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Çelik’in paylaşımı şöyle:

"3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü göstermek isterdim, şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim, 'burada istenmiyorsun' diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım. Gösteremedim ve yaşadığım şok ve Stockholm sendromu nedeniyle yine şahsa sığınmak durumunda kaldım."

Darp raporu alamasın diye hastaneye götürülmediğini söyleyen ve psikolojik şiddet görmeye devam ettiğini belirten Aybike Çelik sözlerine, şöyle devam etti:

"Kolumdaki kırık basit tıbbi müdahale ile çözülemeyeceği için dava zaten otomatik olarak açıldı fakat bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Kırık kolumun ve yüzümün iyileşmesini beklerken aylardır dava işleriyle uğraşıyorum, terapiye devam ediyorum. İtibar zedeleme davası açıp, bana karşı davada bunu kullanıp, itibar zedeleme davasını şiddet davası kazanmış gibi gösterip, erkek şiddetini aklayabilmesini istemedim.”

"Paylaşacağım fotoğraflar şahsın bana farklı zamanlarda uyguladığı şiddetlerden. Yaşadığım olay bir kez olmuş bir olay değil, altı ay boyunca sistematik bir şekilde maruz kaldım. Şahsın ilk şiddetinde değişebileceğine inanıp terapiye gönderdim ve bu ilişkiye devam ettim. 14 Ağustos gecesi barda yanından kaçıp arkadaşlarımın yanına gittim. Ve ancak 15 gün sonra hastane ve karakola gidebildim. Suç olduğu için şahsın kendisinin bu şiddeti kabul ettiği ve benim ilişkide toksik olmadığımı kanıtlayan, şahsa altı aydır şiddet uygulayanın ben olmadığımı kanıtlayan konuşmalarımızı buraya koyamıyorum.”

Tunaboylu iddiayı kabul etmedi

Can Tunaboylu da sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, Aybike Çelik'in anlattıklarının gerçeğe aykırı olduğunu öne sürdü. Tunaboylu, yargı süreci netleşene kadar 'bir süre dinlenmek' üzere Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan ayrıldığını da belirtti. 

Aybike Çelik, Can Tunaboylu'nun açıklaması üzerine bir mesaj daha yayınladı.

Çelik, şöyle dedi:

"Şahıs ile bütün kişisel yazışmalarımı ve kabul ettiği bütün suçlarını kamuoyu bile paylaşabilirim hukuk önünde. Sadece ekran görüntüleri değil, bütün yazışmalarımız. Tüm konuşmalar yargı önünde incelenebilir. Arkadaşlar negatif yorumları önemsemiyorum. Ben ne yaşadığımı biliyorum ve bunların hepsinin kanıtı elimde var. Failin ne yazdığı beni ilgilendirmiyor.”

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
25 Eylül 2023

(EMK)

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