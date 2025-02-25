Aya Yorgi Koyu imara açıldı: 47 dönümlük araziyi yağmalayacak

İzmir’in dünyaca ünlü koylarından Aya Yorgi Koyu, imara açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar değişikliği sonrasında Emlak Konut, bölgedeki üç parselin satışı için 27 Şubat’ta ihaleye çıkacağını duyurdu.

İmar planına göre, yaklaşık 48 bin metrekarelik alan üzerinde 394 villa tipi ve iki katlı konut inşa edilebilecek. İhaleyi kazanan şirket, bu gayrimenkullerin pazarlama ve satış işlemlerini üstlenerek Emlak Konut’a gelirden pay verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi, imar değişikliğine itiraz etti ve mahkeme bu itirazları kabul etti. Ancak Bakanlık, ikinci kez imar değişikliği yaparak süreci devam ettirdi. Bunun üzerine Şehir Plancıları Odası ve çevre dernekleri, değişikliğin iptali için yeniden mahkemeye başvurdu.

Cumuriyet'e kobuşan Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, süreci eleştirerek, “Devlet kendi arazisini doğrudan satmıyor, satış yetkisini birilerine devrediyor. Yetkiyi alanlar, Aya Yorgi’deki milyonlarca dolar değerindeki 47 dönümlük araziyi yağmalayacak” dedi.

Aya Yorgi Koyu nedne önemli?

Aya Yorgi Koyu, İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan ve hem doğal güzellikleri hem de canlı sosyal yaşamıyla öne çıkan dünyaca ünlü bir koydur. Koy, berrak ve temiz denizi, ince kumlu plajı ve rüzgârdan korunaklı yapısıyla ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunar.

Son dönemde koyda yaşanan imar değişiklikleri ve inşaat faaliyetleri, bölgenin doğal dokusunu tehdit etmektedir. Özellikle, hazine arazilerinin talan edilmesi, ağaçların kesilmesi ve yolların kapatılması gibi uygulamalar, çevre örgütleri ve yerel halk tarafından tepkiyle karşılanıyor. Aya Yorgi Koyu'nun korunması ve sürdürülebilirliği konusunda endişeleri artırıyor.

Aya Yorgi Koyu, doğal güzellikleri ve canlı atmosferiyle önemli bir turistik merkez olmasının yanı sıra, çevresel tehditlerle de karşı karşıya olan hassas bir bölgedir. Bölgenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için duyarlılık ve etkin koruma önlemleri büyük önem taşıyor.

(EMK)