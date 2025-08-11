Awistralyayê aşkere kir ku ew ê Dewleta Filistînê nas bike

Serokwezîrê Awistralyayê Anthony Albanese ragihand ku ew ê Dewleta Filistînê di Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî (NY) de di meha Îlonê de nas bikin.
Li gorî Ajansa Anadoluyê (AA), Albanese piştî civîna kabîneyê bi rojnamevanan re axivî û got ku welatê wî biryar daye ku Dewleta Filistînê nas bike û ew ê vê biryarê di Civata Giştî ya NY de di meha Îlonê de fermî bikin.
Albanese got, "Çareseriya du dewletî hêviya mirovahiyê ye ku dê çerxa tundkariyê li Rojhilata Navîn bişkîne û pevçûn, êş û birçîbûna li Xezeyê bi dawî bike."
Albanese her wiha bal kişand ser birçîbûna li Xezeyê û got, "Rewşa li Xezeyê metirsiya herî mezin a li cîhanê ye. Hikûmeta Îsraîlê qanûnên navneteweyî binpê dike û qebûl nake ku alîkariya xurak, xwarin û avê zarok jî di nav de bigihîje mirovên bêçare."
Albanese her wiha şîroveyên ku dibêjin biryara naskirina Dewleta Filistînê tenê sembolîk e qebûl nekir.
