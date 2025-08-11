TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 11 Tebax 2025 08:51
 ~ Nûkirina Dawî: 11 Tebax 2025 09:00
1 xulek Xwendin

Awistralyayê aşkere kir ku ew ê Dewleta Filistînê nas bike

Serokwezîr Albanese diyar kir ku welatê wî biryar daye ku Dewleta Filistînê nas bike û ew ê vê biryarê di meha Îlonê de di Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de fermî bikin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Awistralyayê aşkere kir ku ew ê Dewleta Filistînê nas bike

Serokwezîrê Awistralyayê Anthony Albanese ragihand ku ew ê Dewleta Filistînê di Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî (NY) de di meha Îlonê de nas bikin.

Li gorî Ajansa Anadoluyê (AA), Albanese piştî civîna kabîneyê bi rojnamevanan re axivî û got ku welatê wî biryar daye ku Dewleta Filistînê nas bike û ew ê vê biryarê di Civata Giştî ya NY de di meha Îlonê de fermî bikin.

31 Tîrmeh 2025

Albanese got, "Çareseriya du dewletî hêviya mirovahiyê ye ku dê çerxa tundkariyê li Rojhilata Navîn bişkîne û pevçûn, êş û birçîbûna li Xezeyê bi dawî bike."

Albanese her wiha bal kişand ser birçîbûna li Xezeyê û got, "Rewşa li Xezeyê metirsiya herî mezin a li cîhanê ye. Hikûmeta Îsraîlê qanûnên navneteweyî binpê dike û qebûl nake ku alîkariya xurak, xwarin û avê zarok jî di nav de bigihîje mirovên bêçare."

Albanese her wiha şîroveyên ku dibêjin biryara naskirina Dewleta Filistînê tenê sembolîk e qebûl nekir.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Filistîn îsraîl Xeze Awistralya
