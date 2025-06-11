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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 22:13
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2025 10:14
3 dk Okuma

LİSEYE SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Avusturya okul saldırısında öldürülenlerin yasını tutuyor

Avusturya'nın Graz kentinde, II. Dünya Savaşı sonrasının en ölümcül toplu saldırısında 10 kişi öldürüldü 11 kişi yaralandı. Yerel medya saldırganın ruhsatlı silahıyla gerçekleştirdiği saldırıyı öğrenciliği sırasında yıllarca "akran zorbalığı"na uğramış olması olasılığıyla ilişkilendiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avusturya okul saldırısında öldürülenlerin yasını tutuyor
Graz'da okul saldırısında öldürülenler için yas tutan halk/CNN

Avusturya, ülkenin güneydeki Graz'da silahlı bir saldırganın bir liseye saldırarak öldürdüğü, çoğu lisenin öğrencileri olan 10 kişinin yasını tutuyor.

Hükümet, ülkenin II. Dünya Savaşı sonrası tarihinin en ölümcül toplu silahlı saldırısında öldürülenler için üç gün uylsual yas ilan etti.

Yaklaşık 300 bin nüfusuyla Avusturya'nın ikinci büyük kentinde, okulun mezun olamamış eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının nedeni halen araştırılıyor.

Avusturya medyasının "Artur A" adını taktığı failin herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığı ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra okul tuvaletinde intihar ettiği bildirildi.

Başka saldırı planları

Polis, fail olduğu iddia edilen kişinin evinde yaptığı aramada patlayıcılarla gerçekleştirilecek saldırı planları ve çalışmayan bir el yapımı boru bombası buldu.

Polis, ayrıca failin anne ve babasına hitaben kaleme aldığı el yazısıyla ve dijital ortamda bir intihar notu buldular.

Emniyet Genel Müdürü Franz Ruf, salı akşamı kamu yayıncısı ORF'ye verdiği demeçte "Şimdiye kadar veda mektubundan [hareketle] hiçbir neden çıkarıla[madığını]" söyledi. Yerel medya, saldırganın öğrenciliği sırasında yıllarca "akran zorbalığı"na uğramış olması olasılığının katliam için bir neden oluşturabileceği tahminlerine yer veriyor.

Hastanelerde 11 yaralı

Graz'daki hastanelerden sorumlu olan bir üst düzey yetkili çarşamba sabahı, hastaneye kaldırılanların hepsinin durumunun stabil olduğunu söyledi.

Yaralıların dokuzu yoğun bakım ünitelerinde tutulmaya devam ediyordu. Biri yüzündeki, diğeri dizindeki yara dolayısıyla ameliyata alınmayı bekliyordu. İki yaralı da normal koğuşlara alınmıştı.

Saldırgan hakkında bilinenler

Yerel medya, 21 yaşındaki gencin annesiyle birlikte yaşadığını bildirdi. Bir komşusu yerel TV kanalına saldırganın "tamamen içe dönük" olduğunu söyledi.

Saldırı sonrasında polis tarafından saldırgana ait olduğu düşünülen iki ateşli silah ele geçirildi. Her iki silah da ruhsatlıydı. Avusturya'da "Kategori B" denilen ateşli silah bulundurma ruhsatı almak için psikolojik değerlendirmeden geçme koşulu var.

Ülkede silah geleneksel olarak savunma değil, avlanma maksadıyla bulunduruluyor. Av tüfeği ve çifte gibi silahlar, 18 yaşından büyük olanlarca başka bir izin gerekmeksizin satın alınabiliyor.

Seri av tüfekleri veya yarı otomatik ateşli silahların edinilmesi daha zor. Silah satın alanların ruhsat ve silah taşıma belgesi sahibi olmaları gerekiyor.

Bireysel silahlanma tartışması

Büyük bir üzüntü ve yayılmaya devam eden bir sarsıntı dalgasına yol açan ender rastlanan silahlı saldırının silah yasaları Avrupa'nın diğer ülkelerine göre daha gevşek olan ve daha çok bireysel silah sahibinin bulunduğu Avusturya'da silah kısıtlaması konusunda bir tartışmayı da başlatması bekleniyor. 

Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, trajedinin ardından "silah ruhsatları çok hızlı veriliyor" dedi ve bireysel silahlara bütünüyle yasak getirilmesi çağrısında bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Ruf, vakanın  inceleneceğini ve boşlukların kapatılacağını söyledi. Yasanın failin silahları evinin dışına çıkarmasına izin vermediğini de ekledi.

Yerel medya, Avusturya'da bu tür saldırılarının nadir olması nedeniyle okulun bu ölçekte bir saldırıya hazırlıksız olduğunu yazıyor. Emniyet Genel Müdürü Franz Ruf, okulların gelecekte benzer trajedileri önlemek ve koruyucu tedbirleri uygulamaya sokmak üzere çalışmalara başlayacaklarını  belirtti.

(AEK)

Haber Yeri
Graz
Avusturya okul saldırısı Bireysel Silahlanma
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