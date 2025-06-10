Avusturya'da liseye silahlı saldırı: 10 kişi öldü

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye bugün silahlı saldırı düzenlendi.

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Dreierschützengasse'de bulunan okulda düzenlenen saldırıda, saldırgan dahil 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırı nedeniyle Başbakan Christian Stocker, tüm programını iptal ederken İçişleri Bakanı Gerhard Karner saldırının düzenlendiği Graz'a hareket etti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ülke tarihinde ilk kez bu düzeyde yaşanan saldırıda, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü. Haberlerde, saldırganın iki sınıfa girip rastgele ateş açtıktan sonra intihar ettiği aktarıldı.

Okul tahliye edildi

Graz kentinin bağlı olduğu Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve başka bir tehlikenin beklenmediği bildirildi.

Yaralıların hastanelere ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, bölgeye polis birliklerinin sevk edildiği, okulun boşaltıldığı ve herkesin toplanma noktasına götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Yaralananlar arasında durumu ağır olanlar da bulunduğu için ölü sayısının artması bekleniyor. (TY)