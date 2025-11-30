Avustralya’da fosil yakıt karşıtı protesto nedeniyle gemi trafiği durduruldu

Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletindeki “dünyanın en büyük kömür limanı” olarak bilinen Newcastle Limanı’nda 27 Kasım’da başlayan iklim protestoları, bugün de sürüyor.

ABC News’ün haberine göre, yüzlerce çevre aktivisti, fosil yakıt kullanımını ve kömür sevkiyatını protesto etmek amacıyla küçük kayık ve kanolarla denize açıldı.

Polis, protestoların başından bu yana gemi kanalını “engellemeye çalışan” 141 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

@LarissaWaters, leader of the @Greens, has the joined the #RisingTide blockade of the world's biggest coal port 💚



"We don't need anymore coal and gas"‼️ pic.twitter.com/ntrhMsjcLA — RisingTideAustralia (@RisingTideAus) November 29, 2025

Liman yönetimi ise protestocuların kayık ve su araçlarıyla kömür gemilerinin yolunu kesmesi üzerine limandaki gemi trafiğini üç saatliğine durdurma kararı aldı.

Yönetim, Ragna isimli kömür gemisinin geri döndüğünü, 85 bin tonluk Cemtex Leader gemisinin ise dün polis uyarısı sonrası limana giriş yapamadığını açıkladı.

Protestoları düzenleyen çevre örgütü Rising Tide yetkilisi Zack Schofield, polisin protestolara müdahalesinde “yanlış tutum” benimsediğini savundu. (TY)