biamag
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2025 11:35
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2025 11:37
Avustralya’da fosil yakıt karşıtı protesto nedeniyle gemi trafiği durduruldu

Protestolarda toplam 141 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Greenpeace

Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletindeki “dünyanın en büyük kömür limanı” olarak bilinen Newcastle Limanı’nda 27 Kasım’da başlayan iklim protestoları, bugün de sürüyor.

ABC News’ün haberine göre, yüzlerce çevre aktivisti, fosil yakıt kullanımını ve kömür sevkiyatını protesto etmek amacıyla küçük kayık ve kanolarla denize açıldı.

Polis, protestoların başından bu yana gemi kanalını “engellemeye çalışan” 141 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Liman yönetimi ise protestocuların kayık ve su araçlarıyla kömür gemilerinin yolunu kesmesi üzerine limandaki gemi trafiğini üç saatliğine durdurma kararı aldı.

Yönetim, Ragna isimli kömür gemisinin geri döndüğünü, 85 bin tonluk Cemtex Leader gemisinin ise dün polis uyarısı sonrası limana giriş yapamadığını açıkladı.

Protestoları düzenleyen çevre örgütü Rising Tide yetkilisi Zack Schofield, polisin protestolara müdahalesinde “yanlış tutum” benimsediğini savundu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
fosil yakıt ekoloji mücadeleleri Avustralya çevre eylemleri
