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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Şubat 2025 13:29
 ~ Son Güncelleme: 5 Şubat 2025 13:34
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Avustralya, hükümete ait cihazlarda DeepSeek kullanımını yasakladı

Hükümetin, ulusal güvenlik ve istihbarat ajanslarının DeepSeek’in "Avustralya hükümetine büyük bir risk oluşturduğuna" dair tavsiyesi üzerine bu yasağı getirdiği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avustralya, hükümete ait cihazlarda DeepSeek kullanımını yasakladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Avustralya'da hükümete ait cihazlarda, Çinli şirket DeepSeek'in yapay zekâ uygulamasının kullanımına yasak getirildi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Deepseek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanmasına yönelik kararı imzaladı.

Burke, ülkesinin "ulusal risk" olarak tanımladığı şeyleri yasaklamaktan çekinmeyeceğini, bu yasağın, uygulamanın ait olduğu ülkeden dolayı değil, hükümete yönelik barındırdığı riskler nedeniyle getirildiğini söyledi.

"Çok büyük bir risk"

Karara göre, DeepSeek'in hükümet cihazlarında kullanımına yasak getirilirken kamu çalışanları uygulamayı kişisel cihazlarında kullanabilecek.

Öte yandan kamu kurumlarının, "uygulamanın bütün cihazlardan silindiğine dair" raporu İçişleri Bakanlığı'na iletmeleri gerekiyor.

Haberde, hükümetin bu yasağı, ulusal güvenlik ve istihbarat ajanslarının DeepSeek hakkında "Avustralya hükümetine karşı çok büyük bir risk barındırdığına" yönelik tavsiyesine istinaden koyduğu ifade ediliyor.

Tayvan, DeepSeek'in resmi kurumlarda kullanılmasını yasakladı
Tayvan, DeepSeek'in resmi kurumlarda kullanılmasını yasakladı
31 Ocak 2025

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zekâ şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak 2025'te piyasaya sürdü.

Dünya çapında, kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zekâ modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zekâ uygulaması oldu.

ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya ve Tayvan, DeepSeek hakkında Avustralya ile benzer kararlar aldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
deepseek yapay zeka ChatGPT çin
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