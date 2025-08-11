ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2025 08:21
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2025 08:27
1 dk Okuma

Avustralya, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı

Ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını belirten Başbakan Albanese, bu kararı eylüldeki BM Genel Kurulunda resmiyete dökeceklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Avustralya, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı.

Albanese, kabine toplantısı sonrası gazetecilere konuştu.

AA'nın geçtiği haber göre, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını belirten Albanese, bu kararı eylüldeki BM Genel Kurulunda resmiyete dökeceklerini söyledi.

Albanese, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur” dedi.

Gazze'deki açlığa da dikkati çeken Albanese, "Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor" dedi.

Albanese, Filistin devletini tanıma kararının sadece sembolik olduğu yorumlarını da reddederek, " Bu karar, bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır” vurgusu yaptı.

Macron: Fransa Filistin'i devlet olarak tanıyor
ABD'YE RAĞMEN
Macron: Fransa Filistin'i devlet olarak tanıyor
24 Temmuz 2025
İspanya, İrlanda, Norveç Filistin'i resmen tanıdı
BÜYÜKELÇİLER ATANIYOR
İspanya, İrlanda, Norveç Filistin'i resmen tanıdı
28 Mayıs 2024

Filistin Avustralya israil filistin ateşkes gazze ablukası
Almanya'da anket: Almanya devleti Filistin'i şimdi devlet olarak tanımalı
10 Ağustos 2025
İsrail, Filistinli aktivist Avde Hadalin’in cenazesini ailesine teslim etti
7 Ağustos 2025
Kanada Başbakanı Carney: Eylülde Filistin devletini tanıyacağız
31 Temmuz 2025
İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: 51 Filistinli hayatını kaybetti
31 Temmuz 2025
Leipzig’de Filistin’le dayanışma yürüyüşü
26 Temmuz 2025
Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye’ye İnsan Hakları Savunucuları Ödülü
30 Haziran 2025
4. ULUSLARARASI ADİL YARGILANMA GÜNÜ
Ebru Timtik Ödülü Tunuslu avukat Ahmed Souab'a: Bu ödülü Özgür Filistin'e adıyorum
13 Haziran 2025
