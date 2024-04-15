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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Nisan 2024 16:51
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2024 16:57
1 dk Okuma

Avustralya'da kiliseye bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Saldırıdan sonra kilise önünde toplanan kitle ile polis arasında arbede çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Avustralya'da kiliseye bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Avustralya Sydney'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde bıçaklı saldırı meydana geldi. 

9 News'in haberine göre, kilisede ayinin yapıldığı esnada gerçekleşen saldırıda papaz Mar Mari Emmanuel ve üç kişi yaralandı. Saldırıdan sonra bir kişi gözaltına alındı. 

Papaz Emmanuel'in canlı yayınlanan ayinde Süryani İncil vaazı verdiği kayıtta, saldırganın papazı bıçakladığı anlar da kaydedildi.

Saldırıdan sonra kilise önünde toplanan kitle ile polis arasında arbede çıktı. (TY)

Avustralya Sydney Christ The Good Shepherd Kilisesi Mar Mari Emmanuel
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