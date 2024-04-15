Avustralya'da kiliseye bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Avustralya Sydney'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde bıçaklı saldırı meydana geldi.

9 News'in haberine göre, kilisede ayinin yapıldığı esnada gerçekleşen saldırıda papaz Mar Mari Emmanuel ve üç kişi yaralandı. Saldırıdan sonra bir kişi gözaltına alındı.

Papaz Emmanuel'in canlı yayınlanan ayinde Süryani İncil vaazı verdiği kayıtta, saldırganın papazı bıçakladığı anlar da kaydedildi.

Saldırıdan sonra kilise önünde toplanan kitle ile polis arasında arbede çıktı. (TY)