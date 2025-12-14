Avustralya'da Hanuka kutlamalarına saldırı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sidney kentindeki Bondi plajında Yahudilerin Hanuka Bayramı kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi.

NSW eyaletinin yöneticisi Chris Minns, saldırganların "Sidney'deki Yahudi toplumunu hedef aldığını" açıkladı.

NSW eyaletinin yöneticisi Chris Minns, saldırganların "Sidney'deki Yahudi toplumunu hedef aldığını" açıkladı ve olayı "terör eylemi" olarak nitelendirdi. 12 kişinin öldüğünü, bunlardan birinin saldırgan olduğunu doğruladı.

Hanuka kutlamalarının yapıldığı etkinliğe 1000'den fazla kişinin katıldığı, çok sayıda çocuğun yer aldığı bildirildi.

Polis bölgede çekilen görüntülerin ulaştırılmasını istedi

Avustralya polisinin paylaştığı bilgilere göre, bir saldırgan öldürüldü. Diğer saldırganın yaralandığı ve gözaltında olduğu açıklandı. Polis, saldırıda üçüncü bir saldırganın yer alma ihtimalinin de araştırıldığını söyledi.

bianet'e ulaşan görüntülerde saldırganlara müdahale anı kameralara yansıdı.

"Operasyon sürüyor"

BBC, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini 29 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler Polis Gücü NSW, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bondi Beach bölgesinde bu olayla ilgili cep telefonu veya araç kamerası görüntülerine sahip olan herkesin kendilerine bildirimde bulunmalarını istedi.

Polis, Bondi Beach bölgesinde cep telefonu veya araç kamerası görüntülerine sahip olan herkesin kendilerine bildirimde bulunmalarını istedi.



It can also be provided anonymously via Crime Stoppers, https://t.co/xElQad6neL

Information is managed on a… https://t.co/DrdG7vto2X — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün Sidney'de Hanuka kutlamaları için bir araya gelen Yahudi ailelere yönelik gerçekleştirilen bu alçakça ve ölümcül saldırıyı dehşetle kınıyorum." dedi.

I am horrified and condemn today’s heinous deadly attack on Jewish families gathered in Sydney to celebrate Hannukah.



My heart is with the Jewish community worldwide on this first day of Hannukah, a festival celebrating the miracle of peace and light vanquishing darkness. — António Guterres (@antonioguterres) December 14, 2025

Hanuka nedir? Hanuka, M.Ö. 2. yüzyılda Yahudilerin Yunan-Suriye hükümdarı Antiochus IV'e karşı kazandıkları zaferi ve Kudüs Tapınağı'nın yeniden kutsanmasını anmak için kutlanır. Tapınağın kutsanması sırasında, yalnızca bir gün yetecek kadar saf zeytinyağı bulunmasına rağmen, tapınaktaki Menora'nın (yedi kollu şamdan) ışıklarının 8 gün boyunca yanmasıyla gerçekleşen "mucize", Hanuka Bayramı'nın gerekçesidir. Hanuka, Yahudilerin yaşadığı tüm bölge ve ülkelerde kutlanıyor. İsrail: En geniş çaplı kutlamaların yapıldığı İsrail'de kamuya açık alanlarda büyük Hanukiya'lar yerleştirilir ve her akşam mumlar yakılır. ABD: Yahudi nüfusunun yoğun olduğu yerlerde Hanuka kutlamaları oldukça yaygındır. Toplumsal etkinlikler ve konserler düzenlenir. Avrupa ve Diğer Bölgeler: Fransa, İngiltere, Türkiye, özellikle İstanbul ve İzmir'de, Rusya'da yaşayan Yahudiler, Hanuka'yı sinagoglarda veya evlerinde kutlar. Hanuka, Yahudiler için dini bir bayram olmasının yanı sıra, umut ve dayanıklılığın sembolü olarak görülür ve kültürel kimliklerini dile getirme vesilesi olarak benimsenir.

(NÖ)