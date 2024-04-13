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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Nisan 2024 11:34
 ~ Son Güncelleme: 13 Nisan 2024 20:16
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Avustralya'da alışveriş merkezine saldırı: 6 ölü

Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Avustralya'da alışveriş merkezine saldırı: 6 ölü
*Fotoğraf: AA

Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde bugün bıçaklı saldırı meydana geldi.

Avustralya polisi, çok sayıda kişinin bıçaklandığını, altı kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

NSW emniyet yetkilileri, 2 saldırgandan birinin polislerce ağır biçimde yaralandığını duyurdu. 

Diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, alışveriş merkezinin tahliye edildiğini ancak bazı mağazalarda halen insan bulunduğunun değerlendirildiğini ifade etti.

Polis olayla ilgili "Bondi Kavşağı'nda bir erkeğin vurulmasının ardından kritik olay meydana geldi. Saat 16.00'dan hemen önce (13 Nisan 2024 Cumartesi), birden fazla kişinin bıçaklandığına dair ihbarların ardından Westfield Bondi Kavşağı'na acil servisler çağrıldı. Vatandaşların bölgeden uzak durması isteniyor" açıklamasını yaptı.

Görgü tanıkları, basına silah sesi duyulduğunu aktardı.

(RT)

Avusturya avm saldırı
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