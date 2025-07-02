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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2025 15:34
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2025 15:34
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Avustralya, antisemitik şarkısı nedeniyle ABD'li rapçi West'in vizesini iptal etti

Sosyal medya hesaplarından yaptığı antisemitik paylaşımlarıyla da bilinen rapçinin yeni şarkısının ismi "Hitler'e Selam".

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Avustralya, antisemitik şarkısı nedeniyle ABD'li rapçi West'in vizesini iptal etti
Fotoğraf: Rodrigo Ferrari / Flickr

Avustralya hükümeti, ABD'li rapçi Kanye West'in “Heil Hitler” (Hitler'e Selam) adlı şarkısı nedeniyle rapçinin vizesinin iptal edildiğini duyurdu.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, ülkenin resmî yayın kuruluşu ABC News'a yaptığı açıklamada, şarkının Nazi değerlerini ve Hitler'i övdüğünü savundu.

Şarkı, ismini, II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da iktidara gelen Adolf Hitler'in Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi’nin destekçilerinin kullandığı slogandan alıyor.

West’in antisemitizmi

Adını Ekim 2022'de yasal olarak “Ye” olarak değiştiren Kanye West, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle X ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra aşırı sağcı sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı vermişti.

Aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones’a verdiği demeçte de West, Hitler'i övmek de dahil antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilmişti.

West, demecinde “Nazilerin yanında 'kötü' kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum,” demişti.

Antisemitizm nedir?

Yahudilere karşı duyulan düşmanlık, nefret, önyargı veya ayrımcılık.

Bu tür pozisyonlarda konumlanan kişiye ise antisemit deniyor. Antisemitizm bir ırkçılık olarak kabul ediliyor.

Her ne kadar etimolojisi antisemitizmin tüm Sami halklarına yönelik olabileceğini ima etse de terim ortaya çıkışından itibaren sadece Yahudilere yönelik saldırganlığı belirtmek için kullanılmıştır.

Antisemitizm Yahudilere karşı gösterilen münferit nefret ve ayrımcılıktan kalabalık grupların, hatta polis ve askerin tüm bir Yahudi cemaatine yönelik örgütlü saldırılarına kadar geniş bir yelpazede meydana gelebilir. Bu baskının en önemli örnekleri arasında, 1096'daki Birinci Haçlı Seferi, İspanyol Engizisyonu, Yahudilerin 1290'da İngiltere'den, 1492'de İspanya'dan ve 1497'de Portekiz'den çıkarılmaları, çeşitli pogromlar ve Nazi Almanyası'nın gerçekleştirdiği Holokost (Yahudi Soykırımı) gösterilebilir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kanye west antisemitizm hitler ayrımcılık
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